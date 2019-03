ZLATKO DALIĆ ZA NET.HR: ‘Ne mogu prešutjeti neke stvari. Moram ukazati na ono što nije dobro, ne živi se od starih utakmica’

Izbornik Zlatko Dalić EKSKLUZIVNO za Net.hr

Do prve utakmice hrvatske nogometne izabrane vrste na Svjetskom prvenstvu protiv Nigerije, preostalo je nešto manje od mjesec i pol dana. Točnije, 38 dana…

Zaključuju se prvenstva diljem Europe, sažimaju dojmovi, sve se više gleda prema Rusiji… Izbornik Zlatko Dalić ovaj će tjedan okupiti stručni stožer, definirati sva imena u njemu, pa 14. svibnja objaviti širi popis od 30 igrača koji je obvezan poslati FIFA-i.

‘Najvažnije mi je da svi budu zdravi’

Porazgovarali smo sa izbornikom Dalićem, petnaestak dana prije okupljanja u Zagrebu. Intervju smo započeli s formom igrača. Je li izbornik zadovoljan kako trenutno igraju i izgledaju naši nogometaši?

“Jedino što me brine i čime sam malo zabrinut je to da nam svi igrači dođu zdravi na pripreme. To je ono o čemu ja razmišljam, to je ono što me malo muči”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i nastavio:

‘Ne mogu igrači čitavu godinu biti u optimalnoj formi’

“To mi je najvažnije. Znate, ne mogu igrači čitavu godinu biti u jednoj zdravoj, optimalnoj formi, tako da oscilacije postoje. Međutim, nadam se da će oni kad bude trebalo, kad dođu pripreme, zadnjih deset, petnaest dana uoči natjecanja, biti pravi i to pokazati na turniru”.

Kad smo kod zdravlja igrača, kakva je situacija s Ćorlukom i Mitrovićem?

“Oni imaju male probleme s povredama, sad im u klubovima nisu dali da odigraju svoje utakmice. Posebno tu govorim o Mitroviću. Ali evo, naši liječnici su u kontaktu s njihovim liječnicima, dobili smo sve njihove nalaze, nadam se kako će obojica biti u redu. Imaju male ozljede, istina, ali u kontaktu smo s njima, ja sam osobno u kontaktu s njima, nadam se da će oni biti spremni, da će biti zdravi. Jer nama trebaju jedino zdravi igrači”.

‘Pjaca nije igrao dovoljno utakmica, nismo zadovoljni’

Piše se i o tome kako će se Marko Pjaca vratiti s posudbe iz Schalkea u Juventus. Marko Naletilić, Pjacin agent, u razgovoru za talijanske medije je kazao kako se Marko želi vratiti u Staru damu i kako “Juventus vjeruje u njega, zbog čega nisu htjeli ostaviti Schalkeu nikakvu mogućnost da ga otkupe”:

“Nažalost Marko nije igrao dovoljno utakmica u Schalkeu koliko je očekivao, koliko je trebao. Niti ja niti on s tim nismo zadovoljni i sretni. To je igrač koji je specifičan, koji meni treba i kojeg ja jedva čekam da nam pomogne. On to može, on to zna i ja se nadam će on biti pravi na prvenstvu, da će odraditi pripreme s nama”, kaže Dalić.

Spomenuli ste u jednom od vaših posljednjih razgovora i smjenu generacije sljedeće jeseni, nakon turnira, kako grupa igrača kuca na vrata A reprezentacije…

‘Nisam nagovjestio smjenu generacije’

“Nisam nagovjestio smjenu generacije, nego da postoje igrači koji se sad nameću, da mi je drago zbog toga da postoji grupa igrača koja ima kvalitetu, koja igra dobro u svojim klubovima i ako oni nastave igrati dobro, da je realno da dobiju šansu u Ligi nacija i u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Tu je sigurno Duje Ćaleta Car, tu su Sosa, Benković, Brekalo, Vlašić, Livaja i svi ti igrači koji igraju sad dobro. Teško je za očekivati da će oni baš na SP-u dobiti šansu, ali to je sigurno perspektiva hrvatskog nogometa i to je sjajno”, izjavio je Zlatko Dalić i osvrnuo se na protivnike u skupini D Nigeriju, Argentinu i Island.

‘Trebaju nam jake utakmice, od slabih nemamo koristi’

“Mi smo svi u fokusu da se pripremimo za te tri utakmice, Vukojević prati Nigeriju, Nikola Jerkan prati Argentinu i Dražen Ladić prati Island. Gledat ćemo naredne njihove dvije utakmice uoči natjecanja, koje imaju u terminu u lipnju, tad ćemo znati malo više, malo konkretnije, ali uglavnom nećemo ništa prepustiti slučaju”.

Igrate u lipnju jake pripremne utakmice s Brazilom i Senegalom…

“Govorio sam uvijek i ponovit ću. Nama trebaju jake utakmice jer jedino od takvih utakmica mi imamo koristi. Od slabih nemamo. U takvim utakmicama možemo vidjeti gdje smo mi”, dao nam je do znanja Dalić.

Širi popis bez prevelikih iznenađenja

Najavili ste ovaj tjedan kako ćete definirati širi popis na kojem će biti igrači koji su proveli zadnje 2-3 godine u i oko reprezentacije, te ste kazali kako neće biti većih iznenađenja. Znate već sad popis u glavi?

“Neće biti velikih odstupanja, velikih iznenađenja… Koncetrirat ćemo se na igrače koji su iznijeli prošle kvalifikacije, koji su zadnje dvije, tri godine u procesu reprezentacije i to je to. Nema baš puno mjesta za ikakve egzibicije”.

Možda će biti potrebne egzibicije na toj našoj lijevoj strani. Pivarić ili Strinić?

“Mi ćemo naći najbolje rješenje, ima tu igrača, naći ćemo igrača, imamo izbor”.

‘Ne mogu prešutjeti neke stvari’

Nakon američke turneje bili ste kritični prema svojim igračima. Dalo se naslutiti i kako je Perišić “out”, a “Rebić “in”…

“Ono što ja želim, ono što ja hoću, je to da moram ukazati na stvari koje nisu dobre. Ne mogu prešutjeti neke stvari, to je ovo o čemu ja govorim. Nemamo vremena na SP-u za popravke, nemamo vremena za ispraviti pogreške, to su tri utakmice koje nam nose plasman u drugu fazu natjecanja, mi moramo na turniru biti najbolji što možemo i ne možemo živjeti od starih utakmica, moramo biti najbolji kad to bude trebalo. Moram na te stvari kao izbornik uvijek ukazati”.

Morat će sve u reprezentaciji biti na nivou, morat će se neke stvari poklopiti za dobar rezultat na SP-u. Već 20 godina, tamo još od Francuske 1998., na Mundijalima nismo bili sudionici druge faze natjecanja…

“Veliki je uspjeh već to što smo se plasirali na SP, kao i plasman na EP. Ne možemo to smatrati pod normalno, to je veliki uspjeh. Na ovom prvenstvu neće biti jedne Italije, Nizozemske, Čile… no, smatram kako mi možemo, pored toga, i više pokazati i plasirati se u drugi krug, pa što bude”.

‘Četiri Hrvata koja igraju velika europska finala su detalj naše kvalitete’

Modrić, Kovačić i Lovren igraju finale Lige prvaka, a Šime Vrsaljko finale Europske lige…

“Četiri Hrvata koja igraju finale su detalj naše kvalitete, odraz naših dobrih igrača, naše kvalitete. Neka pobjedi bolji, ne mogu navijati za nikoga, samo za dobar nogomet i što bolju prezentaciju naših. Ma, samo neka oni budu zdravi, i neka budu ekipa”, zaključio je izbornik Zlatko Dalić.