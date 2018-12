ZLATKO DALIĆ ZA NET.HR NAKON NAJTEŽEG PORAZA U KARIJERI: ‘Nismo sjeli sa Šukerom kad smo osvojili srebro, pa nećemo ni sada’

Razgovarali smo s izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem

U samo dva mjeseca izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić doživio je dva emotivno sasvim suprotna trenutka koja će zauvijek ostati u njegovom sjećanju i utjecati na njegovu daljnju karijeru.

Prvo se s Vatrenima popeo na postolje Svjetskog prvenstva uzevši srebro i oduševio čitav nogometni svijet, da bi u prvoj službenoj utakmici nakon spomenutog veličanstvenog uspjeha doživio totalni debakl izgubivši u Elcheu 6-0 od Španjolske.

Sve se okrenulo protiv Hrvatske na Manuel Martínez Valeru

Da, život se zaista poigrava s nama, malo nas digne gore, pa nas spusti dolje, poput kakvog rollercoastera. Nije poštedio niti Dalića. Sve ono što nas je krasilo u Rusiji, sva ona sreća koja nas je pratila na putu do finala turnira, okrenulo se protiv naših nogometaša na “Manuel Martínez Valeru”.

Ruku na srce, Vatreni su protiv Španjolske igrali bez šest igrača iz finala SP-a. Mandžukić i Subašić oprostili su se od reprezentacije, Strinić ima problema sa srcem, Kramarić još nije sto posto spreman, Rebić ima problema s aduktorom, Lovren vuče upalu pubične kosti. Nije bilo niti Vedrana Ćorluke koji se također reprezentativno umirovio…

Ne traži opravdanja za poraz

Međutim, to nije i ne može biti opravdanje za najteži poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Ne traži opravdanja niti izbornik kojem je teško, uz igrače, najteže. Još uvijek mu je u glavi utakmica protiv Španjolske, iako je to sve bolje i bolje, kako dani odmiču…

Razlog poraza vidi i u napuštanju dogovorenog sistema igre nakon prvog primljenog pogotka, ali nije samo to bilo u pitanju. Par dana nakon španjolske noćne more porazgovarali smo s izbornikom Dalićem.

‘Nećemo praviti nikakvu dramu i tragediju. Život ide dalje’

“Život ide dalje. Nećemo praviti nikakvu dramu i tragediju. Istina, nismo očekivali tako težak poraz, ali takve stvari se događaju u nogometu. Sve nam se poklopilo negativno što nam se može poklopiti, njihov svaki pokušaj ušao je u naš gol i, jednostavno, protivnik nas je razbio.

Igrali smo dobro prvih 20 minuta, rekao bih čak jako dobro, baš onako kako smo trebali igrati. No, nakon isključenja Šime Vrsaljka i prvog gola, jednostavno smo se izgubili, nestali s terena i više nismo postojali. Svi smo bili utučeni i tužni nakon poraza”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Zlatko Dalić i nastavio:

‘Španjolci su nas unakazili’

“Onda nas je protivnik unakazio, osjetio je da nismo pravi. Jesam li razgovarao s igračima nakon utakmice? Najgore je razgovarati odmah poslije dvoboja u svlačionici, kad su glave vruće i kad su emocije velike.

Nikad ne razgovaram sa svojim igračima nakon utakmice ni o čemu, ne želim ući s njima u bilo kakve rasprave. Jer, težak je bio poraz, trebaju se smiriti i odmoriti. Razgovarat ćemo telefonom i napravit analizu svega, kako bi što bolje dočekali Englesku u Ligi nacija.”

Ništa, idemo dalje. Ono što sam ja rekao, meni su cilj kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. godine”, kaže izbornik Dalić i dodaje:

“Imat ćemo mi još puno problema. Jer, igrači su istrošeni, potrošeni, oni nisu roboti, nisu mašine da mogu biti stalno na visokom nivou. Njihov maksimum na SP-u uzeo je danak.

Lovren, Rebić, Kramarić i Vrsaljko su ozlijeđeni, znači radi se o četiri jako ključna igrača, uz ova tri koja su se oprostila tako da nisam očekivao da mi možemo biti sjajni, ali da vam budem iskren nisam niti očekivao ovakav poraz. Mi nemamo takvu širinu kao ostali, čim nema jednog, dva igrača imamo problem. Ali, svaki poraz dobro dođe i imat ćemo mi vremena do ožujka složiti i posložiti sve za kvalifikacije”

Dalić protiv Španjolske napravio dva zanimljiva taktička poteza

Dalić je protiv Španjolske napravio dva zanimljiva taktička poteza. Izostankom Ante Rebića i puštanjem nekolicine potencijalnih zamjena u mladu reprezentaciju Dalić je na krilu ostao samo na Marku Pjaci.

I premda je on protiv Portugala u Faru odigrao tek na mahove, logično je da se na poziciji krila koristi igrač koji igra upravo na krilnoj poziciji. No, izbornik se na desnom krilu odlučio za Matea Kovačića.

A ako je Kovačić na krilu čudna odluka, onda je Marko Rog kao desni bek u potpunosti iznenađujuća. Tin Jedvaj nije u pravoj formi i zato je Dalić riskirao, gurnuo u vatru Roga na njemu neprirodnoj poziciji, nadajući se kako će dobro reagirati i kako Hrvatska neće trpjeti na toj strani…

Rog na desnom beku nije bio sretno rješenje

No, Rog na desnom beku umjesto Šime Vrsaljka nikako nije bio sretno rješenje, vidjelo se to i iz aviona i u situacijama kad je bio u nemilosti braneći svoju stranu.

Jednostavno je previše okolnosti bilo protiv njega, a ni mnogo bolji igrač ne bi mogao braniti toliko veliki prostor protiv tako kvalitetnog suparnika. Iscov gol potvrđuje suludost tog poteza, to možete vidjeti u priloženom videu dolje…

Neki su mišljenja kako ga izbornik više nema razloga zvati u reprezentaciju sve dok to igrama u Napoliju ponovo ne zasluži.

‘Moram naći desnog bočnog, nemamo zamjenu za Vrsaljka’

“Mi poslije Šime Vrsaljka nemamo desnog bočnog i ja moram naći desnog bočnog. Iz razloga što Jedvaj to nije po svojoj vokaciji, on to igra silom prilika. Za njega je bolje da igra stopera, to je njegova prava, prirodna pozicija i želim naći desnog bočnog koji ima dobru tehniku, karakteristike veznog igrača.

Htio sam isprobati Marka Roga. Dakle, on je to igrao jer sam ja rekao da ću ga probati na toj poziciji još prije, tako da to nije bila njegova posljednja šansa, niti ja mogu nekoga okrivljavati za nešto. Da sad kažem da je za neki poraz, govorim općenito, kriv Rog ili netko drugi, to ne bi nikad i to nije istina. Ja tako ne nastupam i nema govora o tome”, govori nam Zlatko Dalić.

Mora pronaći napadača, lijevog i desnog braniča

Pronaći napadača, Zlatko Dalić je istaknuo jednom od najtežih zadaća. Utakmice s Portugalom i Španjolskom u tome mu nisu pomogle, iako bi Santini napravio veliki posao za sebe da je realizirao onu šansu u Elcheu u otvaranju dvoboja, vjerojatno bi utakmica otišla u drugom smjeru.

Riješiti tko će igrati lijevog braniča druga je izbornikova zadaća i na tome će također trebati poraditi, iako na klupi ima Bornu Barišića koji igra dobro u Glasgow Rangersima i Antonija Milića. Jasno je da spomenuti igrači igraju lijevom nogom, a radi se o desnoj strani, ali su opet braniči i takav potez, zdrava logika nalaže, nekako je prirodniji.

Eskalirao slučaj desnog beka

No, uza te sve dvojbene točke aktualne momčadi, eskalirao je slučaj desnog beka. Kada tome pridodamo dubinu ekipe, ne tako puno igrača u rosteru, malu selekciju igrača u odnosu na jednu Španjolsku i Englesku, onda smo u problemu.

Kao što je to izbornik prije nekoliko dana rekao problem je i u tome što mi nismo velika država. Imamo možda 20 igrača i kada nam jedan nedostaje, osjetimo to. Nismo kao Engleska ili Španjolska. Ako njima nedostaje jedan igrač, oni imaju zamjene, mi ne…

‘Nemamo u pravom trenutku širinu koju bi trebali imati’

“Mi smo sljedećih četiri godine viceprvaci svijeta i svima smo kao takvi jedna dobra lovina, sad svi idu na nas, svi se protiv nas žele dokazivati, što je normalno i mi moramo braniti tu svoju poziciju. Ima Hrvatska dobrih igrača, samo što nemamo baš u pravom trenutku širinu koju bi trebali imati da ih odmah stavim u momčad na svoje mjesto.

Ja sam i mladoj reprezentaciji ustupio tri, četiri igrača koja bi zvao za ovu reprezentativnu akciju i gledam to tako. Sigurno ćemo imati dobre igrače u budućnosti i kao što sam rekao, u ovih 6, 7 mjeseci imat ćemo mi još teških trenutaka na idućim utakmicama. Ali, ono što je meni najvažnije da do europskih kvalifikacija moji igrači budu pravi”, objašnjava nam izbornik Dalić i taj problem.

Vlašić, Brekalo, Sosa, Duje Ćaleta – Car – u fokusu

Nakon sezone u kojoj je dobivao prilike na kapaljku u Evertonovom dresu, mladi 20-godišnji veznjak Nikola Vlašić, koji je trenutno na posudbi u moskovskom CSKA, djeluje bolje!

Dokazao je to Nikola i na nedavnoj utakmici U-21 reprezentacije u kojoj je trima asistencijama pomogao Hrvatskoj da na gostovanju uvjerljivo pobijedi Bjelorusiju 4-0, time i još jednom dao za pravo mnogima koji u njemu vide igrača za budućnost hrvatske nogometne reprezentacije…

“Nikola Vlašić, Brekalo, Ćaleta- Car, Sosa i naravno svi drugi u mladoj reprezentaciji koji budu igrali dobro u svom klubu, sigurno će biti nama na raspolaganju i njima su vrata A reprezentacije otvorena. No, oni se moraju dokazati svojim igrama u mladoj reprezentaciji i svojim klubovima”.

Pomalo ga smeta što je non-stop u medijima

Izbornika pomalo smeta i to što je, po dolasku na klupu Vatrenih a još više po osvajanju srebra, non-stop po medijima. Rekao nam je to, naime, i sam Dalić u jednom neformalnom razgovoru.

Pitali smo ga je li se možda malo i naljutio na medije zbog pisanja, smetaju li ga te, ponekad, negativnosti u medijima u trenucima kad bi trebalo biti više ohrabrenja? Tu mislimo i na sva ona bespotrebna pisanja o Thompsonu, u trenutku nedoživljene nacionalne euforije, pa i sad o ovom porazu, koji je i dalje tema pisanja hrvatskih medija.

“Ma ne ljutim se. Kao i u nogometu, svatko ima svoj stil, svoj način, svoju ideju kako treba raditi i što treba. Ljudi rade svoj posao, da li je to ovako ili onako, to je njihovo pravo. Ponovit ću to po ne znam koji put, mene ništa ne može pokolebati, poljuljati, nikakve dobre niti loše stvari. Ja znam što mi je put, što mi je ideja, to sam govorio i prije SP-a, to govorim i sada. Nama je bitan Euro 2020, to je naš glavni cilj, tu moramo složiti ekipu.

Proći ćemo težak put dok ne složimo momčad, prošli smo težak put i prije SP-a. Ostao sam na izborničkoj klupi zbog Eura, vjerujem u ekipu, ovaj jedan poraz, ružni, visoki, mene neće niti malo zasmetati. Ja znam svoj put od kojeg ne odustajem, znam što želim, znam svoju snagu. Ljudi neka pišu što žele. Svatko komentira kako hoće i ja to poštujem. Nemam potrebu čitati medije, ne obazirem se na to što kako piše”, izjavio je Dalić.

‘Nekad poraz i dobro dođe’

“To je moja karijera, moj put. Znam što želim, znam što mi je cilj. Znate, nekad poraz i dobro dođe. Hvala Bogu i na porazima, nešto te nauče. Nekad treba biti zahvalan i na porazu”.

Izbornik nam je objasnio i što je mislio kad je rekao nakon utakmice da su neki igrači igrali za sebe…

“Rekao sam da oni nisu mašina, nisu roboti, ne mogu oni biti uvijek na vrhunskom nivou. Mislio sam na to da u situacijama kad je bilo teško, da su neki igrači u igri išli raditi po svome. Sve je to normalno, sve je to nogomet, to je taktika.

Hvala Bogu, kod mene nema nikakve tragedije niti drame i to je to. Dečki su dali ono što su mogli u tom trenutku, izgubili smo, isprika naša svima, ali mi idemo dalje. Nema sad nikakvih prozivanja, niti ima kakvih negativnosti. Ne želimo bilo što kvariti, mi znamo po što idemo”.

‘Ne smije nas ništa poremetiti i izbaciti iz takta’

Upitali smo ga i je li se nakon povratka u Hrvatsku našao možda s nekim iz Saveza, točnije je li sjeo za stol s predsjednikom Davorom Šukerom, popio kavu, popričao o utakmici, da li ga je netko iz HNS-a nazvao poslije poraza?

“Svi moramo odmoriti, moramo se, opustiti, nema potrebe za tim. Pa čemu? Nismo sjeli kad smo osvojili srebro, pa nećemo ni sad kad smo izgubili. Nema potrebe. Znamo svoj put i ne smije nas ništa poremetiti i izbaciti iz takta. Ma nema šanse”.

‘Nedostaje Mandžo, isto kao i svi ostali’

Za kraj nam je izbornik otkrio planove za budućnost i prokomentirao nedostatak Marija Mandžukića.

“Naš plan je popraviti kiks, ove dvije utakmice, u kvalifikacijama probati osvojiti bodove, napraviti rezultat i do ožujka kad počnu kvalifikacije imati roster od 22, 23 igrača definirana i spremna za spomenuto natjecanje. Mandžo? Ma on je nosio borbenost, agresivnost, davao je golove, protivnik ga se bojao.

Da, nedostaje Mandžo isto kao i Subašić, Ćorluka, Lovren, Rebić, Kramarić, svi nedostaju. Ponovno kažem, mi nemamo tu širinu kao Španjolci ili Englezi, nemamo jake lige, nama svaki igrač nedostaje. Ali, nećemo kukati zbog toga, idemo dalje tražiti novog. Je, istina, to je težak posao, ali mene inspirira težak posao”, završio je Zlatko Dalić.