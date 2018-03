ZLATKO DALIĆ STAO UZ LOVRENA I MODRIĆA TE PORUČIO: ‘Ne želim da se stalno potencira tema s Ladićem, ja sam svoj popis dao’

Dalić je pružio podršku Lovrenu i Modriću

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić primio je “Veliko zlatno srce” od Udruge branitelja Domovinskog rata. Tom prilikom govorio je o izazovima pred reprezentacijom, pripremnim utakmicama u SAD-u, ali i mnogim drugim stvarima.

“Meni je bitno da svi igrači dođu i budu zdravi”

“Ponovno ćemo se okupiti nakon četiri mjeseca. Meni je bitno da svi igrači dođu i budu zdravi pa da pokušamo napraviti nekakvu pripremu za Svjetsko prvenstvo. Ne mogu puno očekivati od utakmica jer znam da su ostala europska prvenstva u tijeku i da igrači imaju napornu sezonu. Najbolje je da se okupimo i budemo zajedno. Ovih dana ćemo vidjeti tko će sve ići na put. Nadam se dobroj turneji, dobrim utakmicama i dobrom rezultatu”, rekao je Dalić, a prenosi HRT.



“Nema nikakvog sukoba između izbornika i HNS-a”

Novinare je zanimalo kako komentira situaciju s Draženom Ladićem kojeg Dalić želi u svojem stožeru, ali HNS ga još nije potvrdio.

“Nema nikakvog sukoba između izbornika i HNS-a, niti će ih biti. Dao sam svoj popis za stožer i mi ćemo to riješiti i bit će sve uredu. Ne želim da se ta tema stalno potencira. Nema problema, nema sukoba i svjestan sam da to malo predugo traje, ali bit će sve uredu. Dražen je na mom popisu”, dodao je izbornik.

Podrška za Lovrena i Modrića

Komentirao je i probleme koje imaju Luka Modrić i Dejan Lovren u kontekstu sudskih procesa.

“I Modriću i Lovrenu dajem punu podršku, ne razumijem čemu stalna hajka na njih po medijima. To nije u redu. OK, razumijem te procese i sve što se događa, ali oni su moji stožerni igrači. Treba nam mir pred Svjetsko prvenstvo, treba nam dobra atmosfera. Imaju moju punu zaštitu, učinit ću sve što mogu da to prođe najbolje što je moguće”, zaključio je Dalić.