ZLATKO DALIĆ SE NAKON UTAKMICE OBRAČUNAO S KRITIČARIMA I ZLIM JEZICIMA: Izbornik nije htio šutjeti

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Sočiju boljim izvođenjem 11-eraca izbacila Rusiju. Nakon 90 minuta rezultat je bio 1-1, nakon 120 minuta 2-2, da bi u raspucavanju s bijele točke Hrvatska bila uspješnija sa 4-3.

Nakon dramatične utakmice i povijesne pobjede vrijedne polufinala u Moskvi, izbornik Zlatko Dalić je porazgovarao s komentatorom HRT-a Dragom Ćosićem:

“Čestitke našim igračima na trci, na htjenju, na svemu. Ponovno smo sami sebi kidali živce, ali ovako je nekako slađe. Moj plan je bio da krenemo s više napadača, ali to nije išlo. Puno smo preskakali igru. U drugom poluvremenu sam reagirao, promijenio i onda smo dominirali. No, ajmo sve to zaboraviti. U polufinalu smo, to je najbitnije”, kazao je izbornik Zlatko Dalić i dodao:

“Trebamo ovo proslaviti i onda zaboraviti. Idemo dalje, nikad ne smijemo gubiti nadu, bilo je teških trenutaka. Čovjek se otvori, počne i plakati, emocije su to. Hvala svima, mogu biti presretan. Hrvatska je u polufinalu. Gledao sam sva četiri penala s dečkima, ali onda sam sjeo na klupu, tako je bilo i protiv Danske. Ponovili smo to i bilo je sretno”, izjavio je Dalić, pa se nakon toga osvrnuo na zle jezike i kritičare:

“Valjda će šefovi oprostiti onima koji zbog slavlja sutra neće doći na posao. Imamo sad polufinale i finale ili utakmicu za treće mjesto. Ma idemo dalje, slijedi nam ono najljepše. Nisam sanjao da ćemo do kraja biti na SP-u. Pokazali smo onima koji su pisali protiv nas i pojedinim komentatorima koji su govorili, tim pametnjakovićima koji su govorili i pisali protiv, svašta se nakon američke turneje pisalo o nama, o meni. No, mi smo sad pokazali tko smo i što smo. Ne mislimo stati, guramo i dalje. Neće biti lako”.