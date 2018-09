DALIĆ OTVORIO DUŠU NAKON SP-a: Otkrio ciljeve za Euro i odgovorio na goruće pitanje povratka Kalinića

Hrvatski izbornik komentirao je budućnost reprezentacije

Srebrni hrvatski izbornik, Zlatko Dalić, otvorio je dušu u velikom intervjuu za Sportske novosti. Razgovarao je o nedavnim oproštajima od reprezentacije nekolicine Vatrenih, planovima za Ligu nacija i nadolazeće Europsko prvenstvo, ali se osvrnuo i na škakljivo pitanje Nikole Kalinića.

“Meni je žao što su Mandžukić, Ćorluka i Subašić napustili reprezentaciju. Mi smo svi skupa izgradili jako dobre odnose, bili smo obitelj. Svatko koga više nema u toj obitelji nedostajat će. Njih trojica pogotovo jer su bili nositelji atmosfere, igre”, rekao je izbornik.

‘Mandžo nije imao snage kazati da se oprašta’

“A Mandžo posebno jer je dao neke presudne pogotke. Ne, Mandžukića nisam ni pokušavao nagovarati da ostane. Znam ja kakav je on. Zamislite, nazvao je jednu večer i počeo govoriti, pitao me nešto onako, neobavezno, razgovarali smo prijateljski. Onda nazove opet drugo jutro, a ja si mislim, što opet zove, pa čuli smo se sinoć. E, onda mi je rekao da se oprašta. Zamislite, taj veliki ratnik, taj borac nije imao snage kazati da se oprašta, trebalo mu je drugo jutro da bi to kazao”, objasnio je Dalić.

“Nakon tog razgovora poslao mi je i zaista prekrasnu poruku u kojoj je još dodao ono što nije rekao u razgovoru. Kad je rekao da se oprašta, ja sam mu kazao: “Hvala na svemu što si napravio za reprezentaciju, poštujem tvoju odluku.” Mandžukića će biti teško zamijeniti, ali mi moramo gledati dalje. Oni koji su se oprostili znaju zbog čega su donijeli tu odluku”, dodao je.

“Nisam u brigama, nisam nemiran, za tim nema nikakve potrebe jer znam što mi je cilj. Cilj mi je Europsko prvenstvo. Nije mi cilj ni utakmica s Portugalom, ni Liga nacija. Ne kažem da to nije važno, ne velim da se te utakmice ne trebaju dobiti, ali nama je pravi cilj Europsko prvenstvo. To je natjecanje za koje se mi moramo pripremiti, na to moramo potrošiti ovo vrijeme, ovih sedam mjeseci do ožujka. U tom razdoblju reprezentacija treba dobiti novu energiju, snagu, novi motiv”, komentirao je nadolazeće izazove.

“Moramo priznati da je reprezentacija potrošena! U svakom segmentu. Doprvaci smo svijeta, u Rusiji smo dostigli maksimum, sad je sve to – što je i normalno – u silaznoj putanji. Zato bismo napravili veliku grešku ako bismo sada tražili rezultat. Ili ako bih ja tražio rezultat. Ne može to biti tako. Moramo snimiti situaciju i pripremiti se za kvalifikacije. U tom razdoblju moramo pronaći tri-četiri nova igrača da bismo došli do nove energije, da bismo na Europskom prvenstvu izgledali kao na Svjetskom prvenstvu. Nisam zabrinut niti želim staviti bilo kakav pritisak na igrače i na sebe, na reprezentaciju”, dodao je.

‘Greške su nas koštale u prošlosti’

Dalić se osvrnuo i na ogroman pritisak domaće javnosti i potencijalne kritike nakon prvih poraza.

“Takve su nas greške koštale u prošlosti. Našu reprezentaciju i naš narod. Nismo realni, ne možemo procijeniti pravu situaciju. Mora postojati vizija, ideja, plan, cilj… A nama je cilj Europsko prvenstvo. Cilj nije Liga nacija. Naravno, ponavljam, nisam kazao da nećemo željeti dio trijumfa, ali to nije imperativ, nego u Ligi nacija moramo pronaći nove igrače kako bismo zamijenili ove kojih više nema. Te, ponavljam, naći novu energiju, da sve opet bude kao što je bilo u Rusiji”, rekao je.

“Ovo što govorim moja je ideja, moja vizija, moj plan! Ako se drukčije postavimo, pogriješit ćemo. Hrvatski nogometni savez, navijači, svi. Dakle, svi moramo imati samo jedan cilj, a to je Europsko prvenstvo. Od toga neću odustati! Isto je tako moj cilj bilo Svjetsko prvenstvo. Ako netko misli drukčije, to je njegov problem. Ako nam sada cilj bude dobiti Španjolsku i Englesku pa se tu polomimo, istrošimo, napravimo kardinalne greške u smislu pritiska, neće biti dobro”, dodao je Dalić.

“Mene ništa neće pokolebati, želim da Hrvatska na Europskom prvenstvu ponovi igre i rezultat iz Rusije! Mi to možemo! Ta me ideja vodi. Za mene je nebitno hoćemo li sad eventualno izgubiti od Portugala, Španjolske i Engleske”, ponovio je svoj plan za budućnost.

“Svaki je dobar igrač koji Hrvatskoj nosi kvalitetu više i ima minutažu u svom klubu dobrodošao! Tako i Nikola Kalinić. Ali u ovoj je situaciji on na potezu”, osvrnuo se izbornik i na škakljivu situaciju sa Nikolom Kalinićem.

‘Bio sam odlučio otići, ali…’

O svom potencijalnom odlasku nakon uspjeha u Rusiji…

“Da, sigurno je bio idealan trenutak za odlazak. Ja sam odlučio otići još nakon američke turneje. Iz ovih ili onih razloga, nije bitno. Međutim, kad smo se vratili iz Rusije i kad sam vidio reakcije ljudi, kad sam vidio da bih iznevjerio taj narod, ostao sam. Dio sam tog naroda, običan čovjek kao i svi drugi. Nisu bile u igri nikakve ponude, nikakvi ugovori, nikakav novac. Nego moj osjećaj pripadnosti. Meni je Hrvatska iznad svega. Drugi su razlog mog ostanka – igrači!

“Toliko smo se u Rusiji i nakon nje posložili i ujedinili, vidim da oni mogu još mnogo toga. Dakle, ostao sam zbog naših ljudi, navijača i igrača! Mislim da ovi igrači mogu napraviti dobru priču na Europskom prvenstvu”, zaključio je Zlatko Dalić.