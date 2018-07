ZLATKO DALIĆ OTKRIO VELIKU TAJNU IZ SVLAČIONICE: Zbog ovog je Hrvatska u finalu SP-a, zbog ovog možemo do svjetskog trona

‘Rekao sam ne smijete posustati, budite mirni, bolji smo, budite strpljivi, nemojte gubiti glavu, ako uđete u njihov mlin izgubit ćemo’

Nakon što su se nogometaši Hrvatske plasirali u finale SP u Rusiji, izbornik Zlatko Dalić pohvalio je svoje igrače, dodavši da ćemo ako Bog dade biti svjetski prvaci. Izbornik je nakon utakmice porazgovarao s Dragom Ćosićem, poznatim komentatorom koji nas oduševljava strastvenim komentiranjem utakmica na ovom SP-u. Potpisnik najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa pred kamerama HTV-a se pojavio u dresu Vatrenih…

‘Čestitke igračima, ovo što su oni danas napravili je čudo’

“Čestitke igračima, ovo što su oni danas napravili je čudo. Hvala našim dečkima, hvala im na svemu, hvala svima koji su došli, hvala svim Hrvatima koji slave u Hrvatskoj, BiH, svijetu, ovo je Hrvatska, jedna mala ali velika Hrvatska”, istaknuo je Zlatko Dalić i dodao:

“Ja sam samo rekao, dragi Bog sve vidi i prati, kako žiješ tako i dobiješ. Svi se bore do kraja, nagradilo ih je. Ja sam ih gurao, a sad oni guraju mene. Došli smo u finale, napravili povijest, senzaciju. Oni hoće da govorimo engleskim jezikom, oni hoće sve, ali mi smo im pokazali”.

Što im je izbornik rekao na poluvremenu kad smo gubili 1-0? Dalić je otkrio tajnu iz svlačionice…

‘Rekao sam im ne smijete posustati, budite mirni, bolji smo, budite strpljivi, nemojte gubiti glavu…’

“Rekao sam im ne smijete posustati, budite mirni, bolji smo, budite strpljivi, nemojte gubiti glavu, ni slučajno nemojte ući u tučnjavu s njima, ako uđete u njihov mlin, izgubit ćemo. Poslušali su me… Kad smo igrali po zemlji, bili smo bolji, a nakon gola Perišića zabili smo i drugi i izdržali smo, nismo dobili gol kao protiv Rusije”, kazao je Dalić i tako otkrio tajnu uspjeha u ovoj utakmici…

“Oni su dali svoj maksimum, bit će puno ozlijeđenih, umornih, ali dat ćemo sve od sebe u finalu. U Hrvatskoj je sigurno ludnica, drago mi je, neka se ljudi vesele. Bilo je dosta negativnih stvari, ali ljudi su se okrenuli nama. Moramo biti ponosni na njih, dali su sve od sebe i zaslužili su to finale. Imamo srebro. Mokra, i prljava i zgužvana i zmazana, ali meni je bijela košulja sretna, ja nju ne dam”, istaknuo je Zlatko Dalić i osvrnuo se na Francusku u finalu:

“Oni su došli do finala preko obrane, s polukontrama i kontrama, Mbappe je jako brz dečko, nemaju neki posjed lopte, ali su opasni. Možda je to to da se osvetimo za Vatrene 1998.”, zaključio je Zlatko Dalić.