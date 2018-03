‘Nisam kukavica, idem glavom kroz zid i ako ne bude dobro, ja odlazim’, kazao je Zlatko Dalić

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu je rano ujutro po hrvatskom vremenu u Dallasu s 1-0 pobijedila neugodni Meksiko i tako su porazom i pobjedom na kontu završila američku turneju. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić je nakon slavlja pred novinarima opuštenije govorio o američkoj turneji i kritikama zbog povratka Luke Modrića i još petorice igrača u njihove klubove.

Hrvatska je u prvoj utakmici poražena od Perua, a Dalić je ostao s 19 igrača. Rekao je da želi vidjeti kako Hrvatska izgleda kada joj je teško. Sad je i dobio sliku kako izgledaju Vatreni bez onih bitnih nogometaša protiv jedne ozbiljne, jake momčadi…





‘Igrali smo protiv napaljene ekipe pred 80 tisuća navijača, pod velikim pritiskom’

“Moram biti zadovoljan slavljem, iako možemo bolje. Pokazali smo agresivnost, kompaktnost i kvalitetu na travnjaku, odigrali smo kako sam i htio, na vrhunskom nivou. S čvrstim blokom, puno šansi, to je to, a golovi će doći. Znate, igrali smo protiv napaljene ekipe pred 80 tisuća navijača, pod velikim pritiskom. Mediji nakon Perua pišu da je to bio debakl, a ono vremenska razlika, 50 tisuća ljudi, oni 11 na ljestvici, a Hrvatska 15… Kakav debakl je to? Ali nema veze, tako je to kod nas. Ja sam sretan, svaka čast dečkima na igri, zalaganju, svemu. Veseli me kompaktnost, zajedništvo”, u dahu je kazao izbornik.

‘Hrvatska deset godina nema rezultat, a ima strašnu ekipu’

Meksikanci su i dalje inzistirali na odgovorima o izostanku najvećih imena Hrvatske, a Dalić je glasno objasnio da ima još bolje igrače. Izbornik je na tu temu još i naglasio sljedeće:

“Da, pitali su nas za šest najboljih igrača, ali ja sam im rekao da imamo bolje. To se i pokazalo. Oni su danas pokazali da mogu uzeti svoje mjesto u Rusiji. Nisam kukavica, idem glavom kroz zid i ako ne bude dobro, ja odlazim. Nisam nikoga otpisao, ali nitko nije siguran. Dolaze mlađi, napetiji i agresivniji. Ne mogu trpjeti staru slavu, Hrvatska deset godina nema rezultat, a ima strašnu ekipu. Ali ta ekipa deset godina nije napravila ništa. Neću čekati, želim rezultate, zato sam došao. Imamo još puno raditi, do SP-a je dva mjeseca. Vidjet ćemo što će biti na SP-u”, poručio je Dalić.