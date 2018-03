ZLATKO DALIĆ IMA OZBILJNIH PROBLEMA U MOMČADI: Svjetsko prvenstvo se bliži, a izbornika (ne)zabrinjava jedna ključna stvar

Osim problema sa sastavljanjem stručnog stožera, Dalića muče puno veći problemi – napadači

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio popis putnika za turnir u Ameriku, gdje će Vatreni odigrati dvije prijateljske utakmice, protiv Perua 23. ožujka na stadionu Hard Rock u Miamiju, i protiv Meksika četiri dana kasnije, na stadionu AT&T u Dallasu.

Na pres konferenciji u zagrebačkom hotelu Hiton Dalić je objavio širi popis od 29 imena, a prije puta objavit će konačan popis od 23 igrača na koja će računati u prijateljskim utakmicama. Ovo reprezentativno okupljanje izuzetno je bitno jer je posljednje prije onog “pravog” okupljanja uoči Mundijala u Rusiji.

Dalić na američku turneju pozvao sedmoricu napadača

S Dalićem u stručnom stožeru u Ameriku sigurno putuju Ivica Olić, Marjan Mrmić i Ognjen Vukojević. Izbornikova velika želja je i Dražen Ladić, kojeg HNS-ov Izvršni odbor još nije potvrdio za njegovog pomoćnika. Iako je on odmah dao do znanja koga želi imati u svom stožeru. Osim problema sa sastavljanjem stručnog stožera, Dalića muče puno veći problemi, a to su napadači.



Na širem popisu pozvao je njih sedmoricu: Mandžukić, Kalinić, Perišić, Kramarić, Santini, Čop i Rebić. Od spomenutih, u formi je jedino Andrej Kramarić, koji je u ova tri mjeseca postigao pet pogodaka u dresu Hoffenheima, posljednji u subotu.

Mandžukić je posljednji put u Serie zabio još tamo 17. prosinca protiv Bologne, u talijanskom kupu 3. siječnja 2018. Torinu, trenutno je na sedam golova ove sezone u svim natjecanjima. Kalinić se posljednji puta veselio svom golu u dresu Milana 3. prosinca prošle godine i to Beneventu. Trenutno je na četiri gola u svim natjecanjima.

Perišić se izgubio

Što se tiče Perišića, on je posljednji put zabio za Inter 3. prosinca prošle godine i tad je tri gola utrpao Chievu. I tad je – stao! Zablokirao… I on i Kalinić ove godine još nisu zabili.

Ostalo je točno 103 dana do prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Nigerije. Čini se puno, ali zaćas će to proletjeti. Ako Hrvatska želi izboriti drugi fazu natjecanja, onda će morati imati raspoložene napadače. Najbolji napadači Hrvatske moraju se probuditi.

Što se tiče ostalih napadača na popisu, Santini je ove sezone zabio dva gola, Marko Pjaca, koji je u biti po vokaciji krilni napadač, zabio je četiri gola ove sezone, dva u razvojnoj talijanskoj ligi za mlade igrajući za Juve, a za Schalke je zabio dva u 192 minute, koliko je proveo na terenu u Bundesligi.