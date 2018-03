ZLATKO DALIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Ne zabrinjavam se previše zbog napadača, a Livaju nisam zvao samo iz jednog razloga…’

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić dao je EKSKLUZIVNI intervju za Net.hr

Pred hrvatskom izabranom nogometnom vrstom američka je turneja. Izbornik Zlatko Dalić i Vatreni igrat će protiv Perua 23. ožujka na stadionu Hard Rock u Miamiju, a četiri dana kasnije suprotstavit će se Meksiku na stadionu AT&T u Dallasu.

Dalić je pozvao 26 igrača i tri vratara, a na put u SAD ići će 20 igrača i tri vratara. Konačan popis za SAD izbornik će objaviti 15. ili 16. ožujka. Možemo slobodno kazati kako “počinje akcija Rusija”.





‘Sretni smo zbog Matea Kovačića’

“Da, kreće akcija”, kazao je izbornik Hrvatske Zlatko Dalić na presici u Hiltonu u ponedjeljak. No, razgovor s izbornikom nismo započeli nadolazećom turnejom, nego sinoćnjim spektaklom na Parku prinčeva, utakmicom PSG-a i Reala u kojoj je odličan bio Mateo Kovačić, koji će biti jedna od bitnijih Dalićevih uzdanica na nadolazećem Mundijalu.

“Real je odigrao bolje nego što je odigrao u Madridu, utakmicu koju sam gledao uživo. Oni su iskusna, vrhunska momčad koja je svoj posao odradila kako treba i prošla dalje u četvrtfinale. Zasluženo”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Zlatko Dalić i osvrnuo se na sjajnu partiju Kovačića:

“Moramo biti svi zadovoljni i sretni da je u ekipi, da igra i da se polako vraća u formu. I to je za mene najvažnije. U svakom slučaju, dobra utakmica od strane Kovačića. Razgovarao sam s njim kad sam bio u Španjolskoj, sa svim igračima komuniciram, razgovaram. Ne mogu otkrivati svoje privatne razgovore s njima, ali zovem ih svakih sedam dana i razgovaramo. U kontaktu sam sa svima njima”.

Neefikasni napadači

Osim problema sa sastavljanjem stručnog stožera (poznato je kako izbornik u stožeru želi Dražena Ladića, kojeg HNS još nije odobrio), Dalića muče puno veći problemi, a to su napadači. Na širem popisu pozvao je njih sedmoricu: Mandžukić, Kalinić, Perišić, Kramarić, Santini, Čop i Rebić. Od spomenutih, u formi je jedino Andrej Kramarić, koji je u ova tri mjeseca postigao pet pogodaka u dresu Hoffenheima, posljednji u subotu.

Mandžukić je posljednji put u Serie A zabio još tamo 17. prosinca protiv Bologne, u talijanskom kupu 3. siječnja ove godine u Torinu, trenutno je na sedam golova ove sezone u svim natjecanjima. Kalinić se posljednji puta veselio svom golu u dresu Milana 3. prosinca prošle godine i to protiv Beneventua. Trenutno je na četiri gola u svim natjecanjima. Što se tiče Perišića, on je, pak, posljednji put zabio za Inter 3. prosinca prošle godine i tad je tri gola utrpao Chievu. I tad je – stao! Zablokirao… I on i Kalinić ove godine još nisu zabili.

Ostalo je točno 101 dana do prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Nigerije. Čini se puno, ali začas će to proletjeti. Ako Hrvatska želi izboriti drugi fazu natjecanja, onda će morati imati raspoložene napadače. Zabrinjava li to izbornika?

‘Najvažnije za mene je da mi igrači budu zdravi’

“Ja se stalno ponavljam govoreći da nisam zabrinut. To su ipak ligaške i kup utakmice, Liga prvaka. U sezoni ima puno utakmica, naporan je ritam, teško je igračima biti svaki tjedan u dobroj formi i održavati ju. Ono što je za mene najvažnije je da oni svi budu zdravi, a onda ćemo mi kad utakmice dođu, kad počne Svjetsko prvenstvo, adekvatno se pripremiti, složiti i ući u pravu formu. Onda kad nam to bude trebalo. Znate, teško je očekivati da će čitavu sezonu igrači biti u formi. Sezona je duga, puno je tu utakmica, natjecanja, ne mogu oni uvijek biti na visokom nivou”, dao nam je do znanja izbornik Dalić i osvrnuo se na trenutno najefikasnijeg hrvatskog nogometaša u Europi Marka Livaju.

Talentirani 24-godišnji Splićanin trese mreže u dresu grčkog AEK-a. Zabio je deset golova u 36 odigranih susreta u svim natjecanjima. Međutim, nije dobio poziv za okupljanje, nije na širem Dalićevom popisu. Ali je, kaže nam izbornik, u njegovom – fokusu.

“Rekao sam da ću ga pratiti. Marko igra dobro, nameće se i mi ćemo ga pratiti. Bit će u našem fokusu. Nisam ga zvao jer smo se sad ipak oslonili na igrače koji su bili u kadru prije. Proteklih dvije, tri godine… Rekao sam da su svima vrata reprezentacije otvorena, odnosno da vrata nisu nikome zatvorena. Ako nastavi zabijati, igrati dobro kao do sad, on je tu”.

Peru i Meksiko bit će pravi ispit za Vatrene. Nekako nam već tradicionalno ne leže južnoameričke reprezentacije, posebno Meksiko koji nas je pobjeđivao na SP-u 2002. u Južnoj Koreji, te u Brazilu 2014. u odlučujućoj utakmici za prolaz u osminu finala natjecanja.

‘Ne očekujem ništa spektakularno na američkoj turneji. Bitno je da budemo zajedno’

“Izabrali smo jake utakmice, obje momčadi su na SP-u, igraju onaj klasični južnoamerički stil, dakle to će nam biti i priprema za Argentinu. Nama će dobro doći da tih desetak dana provedemo zajedno, da se okupimo, neke stvari prođemo koje moramo pripremiti za same pripreme. Ne očekujem ništa spektakularno u tim utakmicama. Nego jednostavno da se družimo, da budemo zajedno i da se polako pripremamo za ono što nam slijedi u Rusiji. Meni je važno da isprobam sve igrače koji će biti na okupu, njih 20 i da odigramo dvije dobre utakmice. Rezultat, naravno, da je uvijek važan. Hoću da u tim dvobojima slavimo, zadržimo dobru atmosferu u momčadi. Ali meni je, kao što sam rekao, najbitnije da smo mi svi skupa i da provedemo zajedno tih deset dana. A u slučaju poraza ili nekog lošijeg rezultata neće biti nikakve tragedije. To su pripremne utakmice. Nema govora o tome. Mi samo moramo biti na svom nivou. A sad hoćemo li mi pobijediti ili ne… Naravno da mi uvijek želimo pobijediti. I dat ćemo sve od sebe da to i ostvarimo”, jasan je izbornik.

Nakon Perua i Meksika u lipnju vam slijede dva posljednja dva pripremna dvoboja protiv Brazila i Senegala.

“Obje utakmice su vrhunska priprema. Brazil je, ma ne moramo govoriti što je i tko je Brazil. Senegal je jedna od najjačih afričkih reprezentacija, uz bok su Nigeriji. Sedam dana prije utakmice s Nigerijom igrat ćemo s njima. Nismo mogli dogovoriti bolje utakmice. Bolju uvertiru za ono što nam čeka u skupini”, dao nam je do znanja Dalić.

“Na presici ste istaknuli kako na američkoj turneji želite pripremiti dva sustava igre. Kazali ste kako je za vas najbolji sustav 4-2-3-1, ali kako ćete morati imati i sustav za defenzivnu igru, možda čak s tri stopera. Zbog utakmice s Argentinom, protiv koje ćete biti nešto defenzivniji i za očekivati kako ćete se više braniti nego protiv Nigerije i Islanda”, upitali smo ga.

Nećemo puno mjenjati u odnosu na Ukrajinu i Grčku

“Istina, ali moram naglasiti kako nećemo puno mjenjati u odnosu na onu taktiku protiv Ukrajine i Grčke u kvalifikacijama i dokvalifikacijama. Jednostavno, to je naš stil koji su igrači igrali prije. I on je apsolutno prihvatljiv. Nema ga potrebe posebno mijenjati. Ali, sigurno da ćemo probati još neke stvari, neke finese, neke, možda, promjene. Osnova će nam biti ono što smo igrali protiv Grčke”.

Kako na Luku Modrića utječe čitava ova situacija oko suđenja i podignute USKOK-ove optužnice protiv njega zbog sumnje u davanje lažnog iskaza u procesu koji se na Županijskom sudu u Osijeku vodi protiv Zdravka Mamića i društva?

“Ne bi ja to komentirao. Ono što vam mogu kazati je da će naš kapetan na SP-u biti pravi”, zaključio je Zlatko Dalić.