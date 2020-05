ZLATAN SVOJE PONAŠANJE OPRAVDAO JORDANOVIM: U svom stilu prokomentirao kontroverzne epizode dokumentarca

Dokumentarac koji ruši sve rekorde, priča o Jordanovim Bullsima “The Last Dance” stigla je do milijuna ljudi, a jedan od njih je i Zlatan Ibrahimović.

Najbolji nogometaš u švedskoj povijesti i trenutno prvi centarfor Milana u svom je stilu prokomentirao posljednje epizode u kojima je Jordan opisan kao suigrač koji je tjerao svoju momčad do maksimuma, nekad ih i maltretirao kad ne bi ispunili sva njegova očekivanja.

“Lijepo je pogledati Posljednji ples. Sad vidite kako je igrati s pobjednikom. Ili ste takvi ili niste. Ako niste, onda nemojte igrati”, napisao je Zlatan na svoj Twitter.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020