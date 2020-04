Ibrahimović je koncem prošle godine ušao u Hammarby kao vlasnik 25 posto dionica. Od tada se pojavljuje na utakmicama, a sada je i trenirao s momčadi

Premda već danima trenira sa Hammarbyjem, švedski nogometni majstor Zlatan Ibrahimović (38) otkrio je kako i dalje ima ugovor s Milanom i uskoro se vraća na ‘čizmu’.

“Imam ugovor s Milanom i vidjet ćemo kako će se to završiti, ako će se završiti,” kazao je Ibrahimović u razgovoru za Dplay Sweden.

“Još nema službenih odluka. Već sam rekao da želim igrati što duže, ali nikada ne znate šta će se dogoditi. Ako pripadaš nekoj ekipi, moraš pridonositi. Ja sam osoba koja želi dobro igrati i pomoći,” dodao je.

Ibrahimović se u siječnju vratio u Milan nakon što mu je istekao ugovor s LA Galaxyjem, a njegov ugovor s “Rossonerima” završava u srpnju.

“Moram se vratiti u Italiju kako je to predviđeno mojim ugovorom. Kao profesionalac morate se držati onoga što se potpisali. Tko je mogao znati da će se pojaviti koronavirus i za dva tjedna preokrenuti svijet naopako,” rekao je švedski napadač.

Moguće da će igrati u Hammarbyju

Na pitanje hoće li se vratiti u Švedsku i zaigrati za Hammarby, Ibrahimović je ostavio otvorenima vrata povratka.

“Ne znam. Uvijek sam govorio da neću igrati tamo, ali rekao sam i druge stvari koje su se promijenile pa ćemo vidjeti,” kazao je Ibrahimović koji je tijekom karijere igrao za Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, Paris St Germain i Manchester United.

Ibrahimović je koncem prošle godine ušao u Hammarby kao vlasnik 25 posto dionica. Od tada se pojavljuje na utakmicama, a sada je i trenirao s momčadi. I dok je navijače Hammarbyja razveselio svojim dolaskom u klub, navijači Malmöa, kluba u kojemu je počeo karijeru, bili su ogorčeni njegovim potezom. U posljednjih godinu dana nekoliko puta je oštećen njegov spomenik postavljen u tom gradu.

Spomenik je išaran sprejevima, paljen bakljama, a na ruku mu je obješena daska za wc. Pločica s njegovim imenom je polivena solnom kiselinom, a zatim je i jedna noga prerezana pa je postojala opasnost da se spomenik Zlatanu sruši.

“Tužno je to, Oni koji žele pažnju i žele da mediji pišu o tome jer misle da je to cool, to je na razini beba. Ako kip nestane, ne znači da je i moja povijest nestala,” poručio je švedski napadač.