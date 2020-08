Iako su najave bile da će Zlatan Ibrahimović nakon isteka ugovora krajem kolovoza napustiti Milan, čini se da će ostati još malo.

Točnije, još jednu sezonu, objavio je to poznati talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport u članku koji ima nadnaslov “Telenovela finita” (“Sapunica je gotova”). Zlatan će u Milanu imati i ogromnu plaću koja bi trebala iznositi sedam milijuna eura.

Nisu ovi pregovori tekli baš glatko. Zlatan je gotovo završio kao slobodan igrač kad mu je istekao ugovor s Milanom, a pisalo se i da neće ići na pripreme s Milanom.

AC Milan have extended the contract of Zlatan Ibrahimovic till the end of 2020-21.

– Even at the age of 38, Zlatan averages 1.15 Goals/Assists every 90 mins 🤯

– He was dispossessed only 21 times out of the 670 balls he received last season 💪

