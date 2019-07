ZLATAN IBRAHIMOVIĆ NAPRAVIO ŠOU: Prvo je oduševio svijet, a nakon toga suparničkom treneru poručio; ‘Marš kući, k*rvice jedna…’

Genijalni Zlatan Ibrahimović pokazao tko je najbolji igrač MLS-a

Nikad nije dosadno kad je na terenu nevjerojatni Zlatan Ibrahimović (37.). Jedan od najboljih napadača u posljednjih deset godina i više na svijetu, možda i najtemperamentniji, sad je na zalasku karijere i igra u američkoj profesionalnoj nogometnoj ligi MLS za momčad LA Galaxi. U noći s petka na subotu po hrvatskom vremenu njegov LA Galaxy je u gradskom derbiju protiv Los Angeles FC-ja pobijedio rezultatim 3:2 u utakmici koja je bila odigrana u Kaliforniji po velikoj vručini i temperaturi, a Šveđanin je zabio fantastičan hat-trick.

Ibrahimović je briljirao u izravnom dvoboju s najboljim strijelcem lige Carlosom Velom s kojim su ga američki novinari uspoređivali prije utakmice, a koji ima sad 20 golova i 12 asistencija.

Uoči utakmice na usporedbe s Velom rekao kako je bolji napadač od njega i svih u ligi

Uoči utakmice, Ibra je u intervjuu bio rekao kako je on najbolji napadač lige i kako je bolji do Vele, a onda je u utakmici to i pokazao. Ibrahimović je uz legendarnog napadača iz Obale Bjelokosti Didiera Drogbu postao jedini igrač stariji od 35 godina u povijesti MLS-a koji je zabio više od jednog hat-tricka. Nakon što je Vela u 7. minuti iz penala doveo LAFC u vodstvo, Ibrahimović je već u sljedećem napadu sjajnom solo akcijom izjednačio i tako mu u lice bacio rukavicu izazova. Prešao je dva igrača gostiju i onda desnicom iz poluvoleja zakucao loptu u gol za 1:1…

Savršen hat-trick

Nakon toga, u 56. na centaršut Polente Ibrahimović je glavom zabio za 2:1, a u 70. minuti preciznim udarcem ljevicom s 20-ak metara pogodio za 3:1. Znači, neuništivi Šveđanin ostvario je savršen hat-trick, desnicom, ljevicom i glavom…

“MLS nije na razini Europe, da budem iskren. Prije sam igrao s igračima bilo na svojoj razini ili blizu te moje razine, što ti samu igru čini onda lakšom. Ovdje sam kao Ferrari među Fiatima. Može se dogoditi da Ferrari postane Fiat, ili da Fiat postane Ferrari. Imao sam isti problem s nacionalnim timom, ali ne toliko”, istaknuo je Ibrahimović nakon utakmice i dodao:

‘Ja i Vela? Pa to je kao da uspoređuješ Ferrarija i Fiata’

“Nisam čitavu svoju karijeru naporno trenirao samo kako bi došao u MLS i bio uspoređivan s Velom. Pa to je kao da stvarno uspoređuješ Ferrarija i Fiata. Ne mogu se prestati smijati koliko sam dobar. Napravili ste kobnu pogrešku i usporedili me s Velom”.

Ugledni američki FOX Sport namijenjen za azijsko tržište javlja kako se Ibrahimović nakon utakmice zakačio s jednim od trenera gostiju na terenu, a veći incident spriječili su ljudi iz njegova i protivničkog kluba. Šveđanin je urlao na trenera Boba Bradleyja i u jednom trenutku mu rekao:

“Od*ebi! Marš kući, kurvice jedna.”

Video verbalnog sukoba Ibre i Bradleyja pojavio se i na društvenim mrežama. Momčad LA-a može utješiti što se nalazi na prvom mjestu Zapadne konferencije sa 46 bodova, devet više od Galaxyja.