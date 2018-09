ŽIVOTNA DRAMA IVANA KLASNIĆA: ‘Ne znam koliko će bubreg izdržati, nitko mi od obitelji više ne može pomoći’

Nekadašnji napadač hrvatske reprezentacije još uvijek vodi borbu sa zdravljem

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić petak popodne proveo je na sudu na kojem tuži doktora svog nekadašnjeg kluba Werdera iz Bremena zbog nepravilnog liječenja bolesti bubrega za vrijeme njegovog igranja u Bremenu.

Hrvatski napadač dobio je prvostupanjsku presudu prema kojoj mu doktor Dimansi i pripravnik Manju Guha moraju platiti 100 tisuća eura odštete. Iza Ivana su tri transplantacije bubrega, a posljednju je obavio prošle godine.

“Koliko će izdržati ovaj bubreg, samo nebo zna. Nitko mi od obitelji više ne može pomoći”, rekao je Klasnić za njemački Welt.

Ivan Klasnic vor Gericht: "Wie lange meine Niere hält, steht in den Sternen" https://t.co/dutaQBYvTq pic.twitter.com/ZxafbIlT5S — WELT (@welt) September 21, 2018

Prvi bubreg koji je Klasnić dobio bio je majčin, ali tijelo ga je odbacilo nakon nekoliko dana. Očev bubreg trajao je deset godina, do 2017., kada je primio bubreg od donora koji mu nije u krvnom srodstvu.

Klasnić je za Hrvatsku odigrao 41 utakmicu i upisao 12 golova, bio je na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Euru u Austriji i ostao veliki miljenik navijača.Nedavno je naš bivši nogometaš nakon zadnje transplantacije izjavio je kako se ne vidi kao trener, ali da ima drugačiju ponudu:

“Ne, nije to za mene. No, zato sam nakon transplatacije dobio ponudu da nastavim igrati, možda je to opcija. Moram do ljeta ući u formu”, rekao je Klasnić u prosincu, no taj scenarij ipak nije zaživio.