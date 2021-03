Juventusu ne ide sve po planu ove sezone. Uz to što su ispali iz Lige prvaka, trenutno su treća momčad u domaćem prvenstvu, Seriji A, i klupski čelnici će nakon ove sezone povući neke drastične poteze

Cristiano Ronaldo i Juventus nalaze se na prekretnicama nakon ranog ispadanja iz Lige prvaka ove sezone. U stranim medijima pojavile su se glasine kako je Ronaldo spreman otići u Real Madrid nakon neuspjeha u Juventusu.

Iskoristili su španjolski novinari konferenciju za medije Zinedinea Zidanea kako bi mu postavili pitanje o potencijalnom povratku Ronalda u Kraljevski klub.

“Znate što Cristiano Ronaldo znači za Real Madrid. Znate koliko mi njega volimo u Realu. Ono što je on tu napravio je izvanredno. On je sad igrač Juventusa i još uvijek mu dobro ide tamo. Ne mogu reći ništa o medijskim napisima. Samo mogu reći da je on sad igrač Juventusa i da to moramo poštovati“, rekao je Zidane.

Juve je u krizi. što god Zidane rekao

Juventusu ne ide sve po planu ove sezone. Uz to što su ispali iz Lige prvaka, trenutno su treća momčad u domaćem prvenstvu, Seriji A, i klupski čelnici će nakon ove sezone povući neke drastične poteze.

Ugledni talijanski novinar i stručnjak za zbivanja u nogometu u toj zemlji, Fabrizio Romano, u četvrtak je na Twitteru objavio kako u Juventusu planiraju rekonstruirati momčad. U sklopu te rekonstrukcije čelnici Juvea će razgovarati i s Ronaldom, svojim najplaćenijim igračem i dogovoriti se oko njegove budućnosti.

Ronaldo je svjestan da bi se mogao razići s Juventusom, pa je njegov menadžer Jorge Mendes razgovarao s čelnicima Real Madrida oko mogućeg povratka u Kraljevski klub, izvijestili su tako strani mediji.

