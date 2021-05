Trener Reala iz Madrida Zinedine Zidane jučer je prilično jako otvorio presicu nakon pobjede nad Osasunom u Madridu 2:0. Naime, na startu je odmah francuski stručnjak upitan o ozljedi Rafaela Varanea, koji je bio zamijenjen na poluvremenu utakmice i uzvratu protiv Chelseaja u Ligi prvaka, što mu se nikako nije svidjelo.

“Pa je*emu miša, ajmo pričati o utakmici s Osasunom, može li tako kojim slučajem? Jako sam sretan zbog pobjede i tri boda, jako sam sretan zbog igrača. S Varaneom se nadam da je manja ozljeda. Razgovarao sam s njim i rekao je da nije ništa strašno, pa se nadam da je to slučaj”, rekao je Zidane, prenosi njegove riječi Global ESPN.com.

