ZIDANE SE TOTALNO ZBEDIRAO: Luka Modrić i raznoliko Realovo društvo kiksali, Atlético im je sa smiješkom pobjegao na +3

Real Madrid kiksao kod Getafea

Nogometaši Real Madrida propustili su priliku ponovo se približiti vodećem Atletico Madridu na svega bod zaostatka, nakon što su u susretu 33. kola španjolskog prvenstva odigrali tek 0:0 na gostovanju kod Getafea.

BARCELONA PO REKORDNI 31. PUT OSVOJILA KUP KRALJA: Katalonski div pregazio Baske – Za samo 12 minuta demolirali su ih

Druga nula za Kraljeve

Drugu utakmicu u nizu “Kraljevski klub” je odigrao 0:0. Međutim dok je “nula” protiv Liverpoola donijela radost igračima Reala i plasman u polufinale Lige prvaka, kiks protiv Getafea udaljio ih je iz borbe za naslov.

Real se pobjedom mogao ponovo približiti vodećem Atleticu na samo bod minusa, a ovako će ostati i bez drugog mjesta ako Barcelona u četvrtak porazi Granadu.

Luka Modrić i društvo su odigrali iznimno loše i praktički tijekom cijelog susreta nisu ozbiljnije ugrozili domaća vrata. Modrić je odigrao cijeli susret. Španjolska Marca Modriću je dala dvije zvijezdice, a isto toliko dobili su još samo Militao i Chust. Courtouis je jedini dobio tri zvijezdice.

Samo sve impozantnija figura Thibauta Courtoisa, jednog od trojice startera koje je Zidane uspio pokrenuti u Getafeu, spriječila je trijumf domaćih i dopustila Madriđanima da dođu barem do boda, manje zlo za momčad koja je pobijedila Liverpool i Barcu. Budući da se Real pojavio u Getafeu na nosilima, uništen nesrećama koje se svakodnevno nakupljaju na već postojećim nedaćama (Fede i Mendy posljednji su upali u jedanaest jer su četvorica početnih braniča bila out, a Kroos i Benzema bili su van konkurencije da se izbjegnu mogući problemi s mišićima), što je natjeralo Zidanea da pribjegne planu C ili Z, a Chust i Mariano na ključnim pozicijama (ljevoruki centralni i napadač) i prilika za sekundarne snage poput Odriozole, Marcela ili Isca. Unatoč svemu, trener Madrida uspio je sastaviti 4-3-3 s Modrićem kao centralnom figurom, pozicijskim veznjakom i Rodrygom, koji je u praksi bio zadužen da spriječi nalete Getafea, koji je prikupljao šanse posebno u prvih deset minuta”, stoji u tekstu Marce.

Atletico razvalio Eibar

Kiks Reala dobro je došao Atletico Madridu koji je deklasirao Eibar s 5:0 upisavši prvu pobjedu u zadnja tri kola. Golove su zabili Angel Correa (42, 44), Yannick Carrasco (49) i Marcos Llorente (53, 68). Šime Vrsaljko i Ivo Grbić nisu nastupili za pobjednički sastav.

Villarreal nije imao problema na gostovanju kod Levantea pobijedivši s 5:1 uz dva autogola domaćeg sastava.

“Žuta podmornica” je već nakon 13 minuta vodila s 2:0 golovima Sergia Postiga (9-ag) i Gerarda Morena (13). Smanjio je Mickael Malsa u 21. minuti, no gosti su u nastavku susreta zabili još tri gola za uvjerljivo slavlje. Strijelci su bili Samuel Chukwueza (63, 75) i Ruben Vezo (72-ag).

U ranije odigranom susretu Sevilla je na gostovanju pobijedila Real Sociedad s 2:1 ostvarivši petu pobjedu u posljednjih šest kola.

Sevilla je ovom pobjedom ostala u igri za vrh Primere, ali i osigurala četvrto mjesto, sada ima čak 15 bodova više od najbližeg pratitelja Villarreala.

Osasuna pobijedila Elche, igrao Budimir

Domaćin je poveo u 5. minuti golom Carlosa Fernandeza, no Sevilla je u nastavku prvog dijela okrenula rezultat, a strijelci su bili Fernando (22) i Youssef En Nesyri (24). Ivan Rakitić je za goste igrao od 66. minute.

U drugom susretu Osasuna je pobijedila Elche s 2:0 ostvarivši drugu uzastopnu pobjedu. Golove za domaći sastav zabili su Kike Barja (38) i Diego Gonzalez (68) koji je loptu ispred Budimira ugurao u vlastitu mrežu. Budimir je za Osasunu igrao do 81. minute.

Atletico Madrid vodi sa 70 bodova, Real Madrid ima 67 bodova, a Barca 65 uz utakmicu manje. Sevilla je četvrta sa 64 boda.

REZULTATI:

Real Sociedad – Sevilla 1:2 (Fernandez 5 / Fernando 22, En Nesyri 24)

Osasuna – Elche 2:0 (Barja 38, Gonzalez 68-ag)

Atletico Madrid – Eibar 5:0 (Correa 42, 44, Carrasco 49, Llorente 53, 68)

Alaves – Huesca 1:0 (battaglia 85)

Real Betis – Valencia 2:2 (Fekir 13, Canales 43 / Guedes 23, Soler 61-11m)

Cadiz – Celta Vigo 0:0

Getafe – Real Madrid 0:0

Levante – Villarreal 1:5 (Malsa 21 / Postigo 9-ag, Moreno 13, Chukwueze 63, 75, Vezo 72-ag)

U srijedu:

Athletic Bilbao – Valladolid

U četvrtak:

Barcelona – Granada