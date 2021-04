‘Ne mislim da sam užasan trener. Nisam ni najbolji, to je sigurno’

Trener Reala iz Madrida Zinedine Zidane održao je danas konferenciju za medije pred sutrašnju utakmicu 33. kola španjolske La Lige s Getafeom. Susret se igra od 21 sat. Zidane je na presici odgovarao na pitanja o budućnosti i branio svoj trenerski posao i učinak. Kazao je kako ne misli da je užasan trener, ali ni najbolji…

Osvojio s Realom sve što se može osvojiti

Francuz je osvojio s Realom sve što se moglo osvojiti. No, opet su mu postavljena razna škakljiva pitanja, hoće li ostati trener do kraja ugovora 2022. godine, a pozivi na promjene u raznim intervalima dodavani su u lonac klubova s kojim ga se povezuje, koji također uključuje veze s divom Juventusom iz Serije A, prenose španjolski mediji…

Claro, duro y directo. 😲 Zinedine Zidane estuvo 'on fire' en su conferencia de prensa y se defendió de sus críticos con un 'flechazo': "No soy el mejor entrenador, pero tampoco soy un desastre". 🏹🔥 https://t.co/opOxA9YMiX pic.twitter.com/YSWAtNVcUK — RPP Noticias (@RPPNoticias) April 17, 2021

Upitan na konferenciji prije utakmice o onima koji i dalje sugeriraju da se njegov uspjeh svodi na sreću, pobjednik Svjetskog kupa rekao je: “Imam li sreće? Da, biti ovdje u ovom velikom klubu.

‘Jesam li imao sreće? Da, da dobijem posao u ovako velikom klubu’

"Jesam li imao sreće? Da, da dobijem posao u ovako velikom klubu", rekao je Zidane pa dodao:

“Nitko neće uvijek povući najbolji potez, ali bitno je imati strast. Volio bih da se s medijima može više pričati o nogometu, ali vas zanimaju neke druge stvari. To je šteta jer znam da i vi volite nogomet.”

Nakon uvodnog monologa jedan od novinara upitao je Zidane o njegovoj budućnosti u Realu, ali Francuz je htio pričati samo o utakmici s Getafeom.

‘Ne gledam dalje od sutrašnje utakmice’

“Ne gledam dalje od sutrašnje utakmice. Samo na to smo fokusirani i to mi je trenutno u prvom planu. Može trener imati ugovor na tri ili pet godina pa odletjeti sutra, a može imati ugovor koji završava sutra pa ostati u klubu”, rekao je Zidane pa dodao:

“Vi novinari stvarno nemate pojma. Govorili ste da me se klub mora riješiti, a ja sam još tu. Ne znam što će biti za tri mjeseca ili godinu dana. Tu sam i sutra imam važnu utakmicu i to je to, nema ništa osim toga.”

Marca javlja kako je Zidane odabrao 16 igrača za sraz s Getafeom.

Popis čine Courtois, Lunin i Altube, Militao, Marcelo, Odriozola, Chust, Kroos, Modrić, Valverde, Isco, Benzema, Asensio, Vinícius, Mariano i Rodrygo.

Problemi s izostancima

Vrlo je vjerojatno da će Zidane tijekom dana pozvati još jednog igrača iz Castille Raúla Gonzáleza.

Unatoč činjenici da Hazard trenira s momčadi više od tjedan dana i unatoč osjetljivoj situaciji u momčadi između ozljeda i preopterećenja, Belgijac neće biti u konkurenciji za Getafe. Izostavljen je bio protiv Liverpoola i također u El Clasicu. Istina je da je s obzirom na događaje jasno da trener ne želi više riskirati s Hazardom.

Na popisu nema Carvajala, Ramosa (ozljeda i covid), Varanea (covid), Lucasa Vázqueza koji je ozlijeđen, a Nacho i Casemiso odrađuju žute. I sada se Mendy pridružuje popisu žrtava Reala.

