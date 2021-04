Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji zbog bolova u leđima srijedu nije konkurirao za nastup Real Madrida kod Cadiza, mogao bi se vratiti u momčad u subotu protiv Betisa.

Modrić je u utorak prilikom dodavanja lopte na treningu iznenada osjetio bol u leđima, a nakon što ga je “presjeklo” napustio je travnjak. Zbog bolova u srijedu nije otputovao u Cadiz gdje je Real Madrid pobijedio s 3-0. Međutim, trener Zinedine Zidane sada ima dobre vijest što se tiče Vatrenog.

“Kroos neće sutra biti dostupan, ali vraća se Modrić. Također, Hazard će biti dostupan. To su dobre vijesti”, poručio je.

U subotu će aktualni prvak Španjolske ugostiti Betis, a u utorak i Chelsea u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka. Posljednjih se dana pojavila informacija da bi osnivači Superlige mogli biti izbačeni iz Lige prvaka, međutim nakon raspada “lige bogataša”, od polufinalista je ostao tek Real Madrid.

🔴🎙️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 | Listen to Zidane speak to the media ahead of #RealMadridRealBetis ! https://t.co/Jn6gvGugYi

“Naše je pravo da igramo u Ligi prvaka. To je apsurdno i pripremit ćemo se za utakmice”, poručio je te je poručio da se ne boji suđenja protiv Chelseaja.

“Nisam zabrinut oko toga. Puno je toga rečeno, a mi ćemo o tom misliti nakon utakmice s Betisom”, dodao je.

#Hazard is back!

Zidane: "Toni won't be with us, Modric will be in the squad. And Eden? He'll be in the squad, too!"

His presser 👉 https://t.co/Nc1TOkO021 🎙️ ✍️ pic.twitter.com/htlNiIigNC

— Nils Kern (@nilskern17) April 23, 2021