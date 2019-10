ZIDANE NAKON UTAKMICE ‘OTKRIO TOPLU VODU’: Modrić je zabio fantastičan gol, ali zbog ovoga mu mnogi prigovaraju

Modrić se prije tjedan dana vratio na travnjak pa odigrao posljednjih 25 minuta protiv Atlético Madrida, pa u utorak i 90 minuta protiv Clube Bruggea, te u subotu 56 minuta u utakmici s Granadom

Zinedine Zidane, trener Real Madrida, rekao je u subotu kako se Luka Modrić ne usuđuje uvijek pucati na gol a trebao bi, te da mu je drago zbog pogotka kojeg je zabio u pobjedi od 4:2 nad Granadom.

„Drago mi je zbog njega. Bila je to golčina, on ima udarac. Prije tri ili četiri godine zabio je isti takav gol u Granadi. On ima udarac, no ne usuđuje se uvijek pucati na gol a s obzirom kakav udarac ima trebao bi“, izjavio je Zidane smiješeći se na konferenciji za medije podno stadiona Santiago Bernabéu u Madridu.

Modrić je u 61. minuti s udaljenosti od dvadesetak metara odapeo udarac te poslao loptu u desni gornji kut vratara Granade. To mu je bio prvi pogodak ove sezone za Real Madrid, te ukupno drugi nakon što je iz jedanaesterca prošli mjesec zabio gol za Hrvatsku protiv Azerbajdžana u remiju 1:1.

U 308 utakmica za Real Madrid zabio je 18 golova.

Spreman za Mađare

Modrić, 34-godišnji vezni igrač, u subotu je na klupi počeo utakmicu protiv Granade a Zidane ga je poslao na teren u 33. minuti kada se ozlijedio vezni Toni Kroos.

Lakši udarac je primio i Gareth Bale, reprezentativac Walesa, no on je nastavio utakmicu te će otputovati na okupljanje reprezentacije. Hrvatska će 13. listopada gostovati kod Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Tri dana ranije igrat će protiv Mađarske.

Modrić bi se u ponedjeljak trebao pojaviti na reprezentativnom okupljanju. Oporavio se od ozljede aduktora desne noge zadobivene 9.rujna tijekom utakmice Azerbajdžana i Hrvatske. Real Madrid je prošli tjedan priželjkivao njegov ostanak u Madridu. Zidane je na konferenciji rekao kako će brojni igrači u nedjelju i ponedjeljak otputovati sa svojim reprezentacijama.

„Neki igrači će putovati sa svojim reprezentacijama premda su lakše povrijeđeni…Tu ne možemo ništa. Danas smo, primjerce, izgubili Kroosa i Garetha. Neki imaju lakše povrede no putovat će sa svojim reprezentacijama kako bi igrali. No što je tu je, ne možemo ništa učiniti. Kao i uvijek, nije da sam zabrinut zbog reprezentativnih utakmica (i mogućih ozljeda), no to je stvarnost, to je nešto što ne možemo kontrolirati“, rekao je Zidane.

