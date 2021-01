ZIDANE NAKON DEBAKLA UDARIO PO MODRIĆU: Do jučer mu je bio ‘fantastičan’, a pogledajte što sada govori o Hrvatu

Francuz, očito stjeran u kut, počeo je svaljivati krivnju na svoje igrače

Nogometaši Athletic Bilbaa izborili su plasman u finale španjolskog Superkupa nakon što su u polufinalnom susretu igranom u Malagi pobijedili branitelja naslova Real Madrid s 2-1.

Bila je to prva pobjeda baskijskog sastava protiv “Kraljevskog kluba” u posljednjih 12 susreta. Posljednju pobjedu Athletic je protiv Reala upisao u ožujku 2015. u prvenstvu rezultatom 1-0.

Junak susreta bio je dvostruki strijelac Raul Garcia. Za 1-0 je zabio u 18. minuti, a 20 minuta kasnije realizirao je kazneni udarac za 2-0. Karim Benzema je u 73. minuti smanjio na 1-2, a isti je igrač u 83. minuti postigao i drugi gol, no sudac Juan Martinez je poništio pogodak zbog zaleđa. VAR se oglasio i u posljednjim trenucima susreta, provjeravao se je li kazneni udarac za Real, ali nakon VAR pregleda sudac je pokazao da nema prekršaja.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić igrao je za Real do 67. minute i jednostavno se uklopio u sivilo svoje momčadi, ali je na momente čak i preuzimao inicijativu, no u globalu nije to bilo najbolje izdanje našeg nogometaša.

Zidane ga kritizirao

Nakon utakmice španjolski su mediji raspalili po igračima i treneru Zinedineu Zidaneu, a Francuz, očito stjeran u kut, počeo je svaljivati krivnju na svoje igrače, a u jednom se trenutku obrušio i na Modrića, igrača za kojeg je do jučer tvrdio da je fantastičan.

“Nismo dobro ušli u utakmicu. Athletic nas je jako dobro stisnuo i zbog tog presinga smo gubili lopte koje inače čuvamo. Morao sam promijeniti taktiku s kojom sam počeo utakmicu zato što nismo bili zadovoljni Lukinom pozicijom”, kazao je Zidane.

Modrića je protiv Bilbaa postavio nešto ofenzivnije, na polušpicu u paru s Asensiom, a ispred njega je stavio Benzemu i Hazarda u špicu. No, Atletico je cijeli susret igrao vrlo visoki presing i lako su ugušili svu kreativnost veznjaka i ograničili su kretanje napadača. Zidane je promijenio sustav nakon 20 minuta igre razmjestivši Hazarda i Asensija na krila, ali niti to mu nije uspjelo. Modrića je na kraju zamijenio Valverdeom, ali niti s Urugvajacem nisu bili pretjerano dobri.