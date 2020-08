Real Madrid ovog prerano se ove godine oprostio od Lige prvaka, a to za Zinedinea Zidanea znači jedino da se španjolski prvaci mogu početi spremati za sljedeću sezonu.

No te pripreme uključuju i promjenu kadra Kraljevskog kluba, što možda i nije dobra vijest za hrvatskog reprezentativca Luku Modrića.

Naime, kako piše ugledan španjolski list Marca, Zidane razmišlja o povratku Martina Odegaarda u momčad Reala, a to bi značilo da će on igrati umjesto Modrića u veznom redu.

Mladi Norvežanin dugo se tražio, lutao po posudbama i na koncu je proigrao u Real Sociedadu te ga Madriđani ovoga ljeta planiraju vratiti i dati mu mjesto u prvoj momčadi. Marca danas piše da je Zidane uputio ekspresan zahtjev da se Odegaard vrati u Madrid.

MARCA: Martin Odegaard's future will be decided this week. He hasn't ruled out returning to Los Blancos, but he wants to be a first-choice midfielder and this could happen with the departure of Luka Modric, who has one year left on his contract. pic.twitter.com/XQQF8bCQHn

