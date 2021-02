Obračunao se zatim s novinarima koji pišu kako je došlo vrijeme za njegovu smjenu

Trener Real Madrida proživljava najteže dane svog drugog mandata na klupi Kraljevskog kluba. Legendarni Zizou na rubu je otkaza, tako bar tvrde sve više španjolski mediji, a Zidane se na konferenciji za medije uoči utakmice s Huescom obračunao s novinarima.

Kako piše ugledni španjolski list Marca, Zidane je na ovoj konferenciji za medije bio neprepoznatljiv, vidno ljuti uznemiren, što je netipično za njega.

“Ne znam što će se dogoditi. Zaslužujemo završiti sezonu u ovom sastavu. Bilo je puno priča o promjenama, čak i o mojoj smjeni. Ako neki to žele, ja neću dozvoliti da se to dogodi, a neće ni igrači. Nismo bili jako dobri, to je istina, ali motivirani smo da se popravimo“, objasnio je Zidane.

Traži poštovanje

Obračunao se zatim s novinarima koji pišu kako je došlo vrijeme za njegovu smjenu.

“Znate li što čujem svaki dan? Da sam gotov, a vi prvi to naglašavate. Prošle smo sezone osvojili prvenstvo i zaslužujemo priliku da se nastavimo boriti. Nasmijavate me s ovakvim pitanjima, imate malo poštovanja prema nama. Recite mi u lice da me želite zamijeniti, a ne meni iza leđa“, bijesan je bio Zidane pa dodao:

„ne zaslužujem ovakav tretman medija. Sretan sam jer mogu raditi s ovom momčadi. Očekujem malo poštovanja. Ako ne uspijemo, ja ću prvi preuzeti odgovornost. Ljut sam, a bio sam i dva tjedna u izolaciji. Sad želim pokazati da sam se spreman boriti do samog kraja“, zaključio je Zidane.

Real je trenutno na trećoj poziciji u španjolskom prvenstvu sa 40 bodova na kontu, jednako kao i Barcelona. Obje momčadi zaostaju za Atletico Madridom koji je prvi s 10 podova više te jednom utakmicom manje.