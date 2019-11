ZGROZIT ĆE VAS POSLJEDNJI POTEZ BAYERNA: Pogledajte što su napravili tipu koji je zaribao Kovača i napravio katastrofalan posao

Što će se na kraju dogoditi sa Salihamidžićem

Kada je prije više od godinu i pol dana Bayern birao koga će dovesti na svoju klupu, nakon tjeranja Carla Ancelottija i isteka “caretaker” uloge legendarnog Juppa Heynckesa, koji je momčad vodio do kraja 2017/2018. sezone, sportski je direktor Bayerna, Hasan Salihamidžić bio jedan od onih koji su inzistirali na akviziranju Nike Kovača. Nekada suigrači i veliki prijatelji iz igračkih dana u Bayernu, proglašeni su tandemom koji će revolucionizirati uspavanog diva, pomladiti ga i od njega ponovo napraviti stroj.

Nažalost, odmah po dolasku Kovača uslijedilo je grubo prizemljavanje i srušene su sve iluzije i najave o rekosntrukciji i temeljitim promjenama. Salihamidžić nije Hrvatu u prvoj sezoni osigurao niti jedno hvalevrijedno pojačanje i praktički ga zajedno s direktorima Ulijem Hoenessom i Karl-Heinzom Rummeniggeom, ostavio na cijedilu. Da samo kratko rezimiramo, Kovač je u prvoj sezoni ostvario impresivan rezultat uzevši Superkup, Kup i naslov prvaka u Bundesligi i to na veteranski pogon jer momčad mu nije pomlađena, a ono malo igrača u razvojnim godinama što mu je preostalo uglavnom je zbog jakog ritma većinu vremena bilo izvan pogona zbog ozljeda.

Na udaru od početka

Kovač je i takav, možda pretjerujemo s izrazom, možda i ne, oronuli Bayern uspio dovesti do senzacionalnog uspjeha. No, senzacionalnog samo u očima vanjskih navijača, jer kriteriji kluba i bavarske navijačke jezgre, nije nimalo sličan ono, hajmo reći, realnom. Realan kriterij bio bi osvojeno prvenstvo, a ovo sve ostalo usput, barem kada na raspolaganju imate okrnjenu i ostarjelu momčad kao što je imao Kovač. A kriterij koji su popularni Braco i njegovi šefovi nametnuli Kovaču bio je sulud. Dakle, pregaziti ligu bez većih šokova i “crnih rupa”, Kup se podrazumijeva, a odmah su Kovaču postavili imperativ igranja visokog stadija Lige prvaka.

Jasno da je Kovač imao “crne rupe”, nekoliko njih, jasno je i da se momčad morala prilagoditi njegovu stilu igre, odnosno možda čak i on njihovom. Nažalost rano je ispao iz Lige prvaka, mučio se u prvenstvu, a ni u Kupu mu nije bilo lako. No, sve je uzeo i na koncu su mu se, barem nakratko morali svi nakloniti.

Loš posao

Ovoga ljeta Kovač je konačno dočekao rekonstrukciju, ali ona je bila daleko od vrhunske. Salihamidžić je doveo Pavarda, Hernandeza, Coutinha, Cuisancea, Perišića i Arpa. Da skratimo priču, od svih silnih velikih imena koje su doveli samo je, za sada stoper Pavard nešto pokazao ovi ostali ili su ozlijeđeni ili se još prilagođavaju. Kovač je svoju igru uglavnom temeljio na igračima koji su cijelo vrijeme bili tu, Kimmichu, Suleu, Comanu, Gnabryju i Lewandowskom, a pojačanja zaista nisu opravdala svoju svrhu.

Kovač je na kraju dobio otkaz nakon prve ovosezonske “crne rupe”, i to uz čitav niz vrlo ružnih kritika. Među onima koji ga je otvoreno, po medijima, kritizirao bio je Hasan Salihamidžić, čovjek koji je za njega i garantirao, odnosno, čovjek koji mu je osiguravao igrače s kojima će raditi. Pošteno bi bilo da je i Salihamidžić preuzeo barem dio krivnje za cijelu situaciju s Kovačem jer malo se toga uopće pitalo hrvatskog trenera kada su u pitanju pojačanja, a on je bio taj koji je uz direktora sporta odlučivao o svemu. Što će se na kraju dogoditi sa Salihamidžićem? Pa zapravo, čovjek će dobiti unaprjeđenje i to kakvo…

Nagrada za loš posao

E sada pazite ovo, kako s mjesta predsjednika 15. studenog odlazi Uli Hoeness, na posljednjoj je sjednici odlučio unaprijediti svojeg vojnika Bracu u, direktora sporta. Dakle, ovako. Salihamidžić je do sada sudjelovao u poslovima s transferima, nadzirao je prvu ekipu, trenera i imao je neke ovlasti, ali niti približno onakve kakve će imati sada kao direktor sporta.

Sada će nadgledati cijelu momčad, omladinski pogon, transfere, a oni će posebno morati prolaziti preko njega, posebice ako su vrijedniji od 25 milijuna eura. Da će se ova interna rošada zaista odigrati potvrdio je i Karl–Heinz Rummenigge.

“Mislim da se jako dobro razvio kao sportski direktor. Stekao je puno iskustva posljednje dvije godine i puno toga je naučio. Radi dobar posao i htio bih da mu se produlji ugovor koji istječe sljedećeg ljeta. Hoće li postati direktor sporta, to će odlučiti upravni odbor. Ja sam svakako za takvu ideju”, kazao je predsjednik Bayerna.

Dakako, podosta je njemačkih medija objektivno popratilo situaciju s Kovačem, pa su se tako mnogi zapitali nije li i Salihamidžić odradio loš posao u svom mandatu, možda i gori od Kovačeva. Hoeness ga je ovako branio. “Bit ću iskren, Salihamidžić je ove godine napravio dobar posao. Podsjetit ću samo na transfere Pavarda, Hernandeza i mladog Davisa. Sretni smo što smo napravili senzacionalne transfere s ova tri igrača”, govorio je tako nedavno Hoeness.

Dakle sve je jasno, čovjek koji je fino zaribao Niku Kovača, koji je napravio, ma što god njegovi šefovi tvrdili, ne tako dobar posao s transferima na kraju dobiva jedno od najvažnijih pozicija u hijerarhiji Bayerna. Zaista pohvalan poslovni potez uprave na odlasku.