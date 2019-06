ŽESTOKO NA RELACIJI HNS – HAJDUK: ‘Nikakvih ultimatuma ne bi trebalo biti. Ne želim niti pomišljati da bi Split to mogao napraviti’

Što se dogodilo na relaciji HNS – Hajduk – Grad Split glede domaćinstva Vatrenih na Poljudu? Razgovarali smo s Marijanom Kustićem

Čitava priča se zakomplicirala, ali to je u hrvatskom nogometu, ionako, sasvim normalna pojava… Nakon što je HNS jučer potvrdio reprezentativno domaćinstvo Poljudu za nadolazeću bitnu eurokvalifikacijsku utakmicu protiv Mađarske 10. listopada, iz Splita su se oglasili i iz gradskog poglavarstva i iz Hajduka, te izrazili zbunjenost jer, kao što su to istaknuli, nitko ih nije obavijestio o toj odluci…

Na Poljudu ostali neugodno iznenađeni

Splićani su ostali zbunjeni potvrdom domaćinstva za koje su, kako su to sami istaknuli, saznali iz medija. Na Poljudu su neugodno iznenađeni jer nisu bili upućeni u namjere HNS-a. Za dolazak reprezentacije na Poljud, dakle, pojma nisu imali ni Grad Split, koji je vlasnik stadiona, niti u klubu, kako tvrde…

I tu opet dolazimo do zapleta čitave priče. Međutim, da bismo raspleli novonastali čvor, moramo se vratiti na početak, u prosinac 2018. kad je predsjednik Hajduka još bio Jasmin Huljaj… Naime, Grad Split je tada poslao zahtjev za domaćinstvima dviju utakmica, Slovačke i Mađarske, a Izvršni odbor sad je jednoglasno prihvatio kandidaturu da budu domaćini utakmice protiv Mađarske. Dakle, kandidatura postoji s Huljajevim potpisom od 7. prosinca prošle godine.

U HNS-u smatraju kako su napravili svoje

Stvar je vrlo jasna, HNS je napravio svoje, na potezu je sad Hajduk i Grad Split. Kad je iz HNS-a poslan dopis o kandidaturi, u Hajduku su na cijelu situaciju, doznajemo, gledali na način “kako je ovo dobro za sve, samo ako nije neka figa u džepu”. U Savezu smatraju kako neka otvorena pitanja glede odnosa Hajduka i HNS-a postoje, ali isto tako žele ih riješavati razgovorom za stolom. Za takvo što treba vremena, može se rješavati i dulje vrijeme, a vremena baš i nema zbog roka Uefe…

Čelni ljudi saveza, naravno, žele normalizirati odnos, u potpunosti zatvoriti vrata negativnosti i krenuti naprijed u boljim odnosima, te smatraju kako je ovo idealna situacija, odnosno kako su stvoreni svi preduvjeti za takvo što, te kako je došlo vrijeme da se prekine ova mučna situacija između HNS-a i Splita, kao i priče o Savezu.

Godinama se potezala priča kako je HNS protiv igranja u Splitu

Godinama se, naime, potezala priča kako je HNS protiv igranja u Splitu, kako svjesno izbjegavaju dolazak na jug radi nereda, sabotaže reprezentacije, mogućih kazni zbog ispada navijača, no sad su te glasine i tu pomalo paranoidnu situaciju, koja je nekad na veliko vladala u Savezu, odlučili presjeći ovim potezom potvrde domaćinstva. Pisali smo o tome u intervjuu s Ivicom Šurjakom…

“Što se tiče samog domaćinstva, Izvršni odbor raspravljao je o kandidaturama koje su stigle i od NK Istre i od NK Rijeke, nogometnog kluba Dinamo i nogometnog kluba Osijek, kao i HNK Hajduk. Za koncu je IO jednoglasno donio odluku da bi igrali na Poljudu. Oni su se kandidirali 7. prosinca prošle godine, iskazali su interes za ili Mađarska ili Slovačka u Splitu, mi smo donijeli odluku da bi išli u Split.

Naravno, nakon donošenja odluke slijedeći korak je, naravno, bio da smo ih obavijestili. I ono što bi bio slijedeći korak je sjesti s njima za stol i razgovarati, dogovarati oko organizacije same utakmice i svega ostaloga. Ne možemo sjesti za stol oko organizacije i svega, ugovora, a ne donijeti odluku. Sad prije svega idemo sjesti za stol i sve dogovoriti. Naravno da su tu želju za igranjem u Splitu iskazali i izbornik i igrači. Nitko nije izigran u ovoj priči, nikome nismo radili ništa iza leđa”, kazao nam je u uvodu razgovora izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić.

Je li potez HNS-a bio dobar, nije li možda stvar isforsirana?

Postavlja se pitanje je li potez HNS-a bio dobar, nije li možda stvar isforsirana? Sasvim je sigurno da je ovaj potez HNS-a iznenadio hajdukovce i sada se očekuje reakcija. Domaćinstvo je određeno, a Uefa ne gleda baš blagonaklono na političke probleme i miješanje nesportskih stvari u onaj sportski dio, pa ne bi bilo dobro da se dogodi “nešto” neplanirano…

“Naravno da naš potez nije bio ishitren, isforsiran… Mi smo donijeli odluku, raspravljali smo o svemu, o svim mogućnostima, smatramo kako bi ovo bilo dobro. Prvo, postoji kandidatura. Nakon toga se donosi odluka, a onda se sijeda s ljudima za stol i razgovara. Što se tiče samih razgovora glede poboljšanja odnosa HNK Hajduk i HNS-a, to nije upitno. Naravno da ćemo sjesti i dalje, razgovarati…

Ali definitivno, pregovori ne bi trebali biti između odnosa Hajduka i Saveza, nikakav uvjet ili bilo kakvih ultimatuma oko dolaska reprezentacije u Split ne bi trebalo biti. Kad je u pitanju dolazak reprezentacije, on se ne smije uvjetovati s ničim jer je reprezentacija naša svetinja. A s druge strane, što se tiče daljnjih razgovora i otvorenih pitanja, mi smo otvoreni i apsolutno smo za. Rekli smo to na prvom sastanku, naravno da ćemo i dalje raditi na tome da se problemi riješavaju”, objašnjava nam Marijan Kustić.

Jaki politički pritisak

Naravno, postojao je i jaki politički pritisak da se to dogodi, pa je jednostavno do toga i moralo doći, što je na kraju krajeva najispravnija i najnormalnija moguća odluka. Dolazak u Omiš povodom 100. rođendana istoimenog nogometnog kluba bio je test koji je prošao, koji se pokazao kao uspješan. Reprezentacija na čelu s Omišaninom Ivanom Perišićem na kraju je po prvi put u sedam godina, još tamo od Velike Gospe 2012. godine i Švicarske, igrala u Dalmaciji pred publikom… Kako to loše zvuči…

“Iskorak je veliki bio i odlazak u Omiš na prijateljsku utakmicu. Ljudi su nas prekrasno prihvatili. Zahvaljujemo se Dalmaciji, Dalmacija je pokazala kako želi hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Dalmacija zaslužuje gledati jednog Luku Modrića, Ivana Rakitića, Ivana Perišića, Kramarića, Kovačića, da sad ne nabrajam… Dalmacija želi uživati i navijati sa svojim viceprvacima svijeta. Dalmacija želi hrvatsku nogometnu reprezentaciju”, govori Kustić, kojeg smo upitali da nam otvoreno kaže postoji li sad ikakva mogućnos da Split i Hajduk otkažu, “povuku” domaćinstvo reprezentaciji?

I u Savezu se čude novonastalom situacijom

“Ja se nadam da neće, ma evo ne želim uopće niti pomišljati na takvo što. Niti ne želim misliti o tome… To je ipak na Hajduku i Gradu. Naravno da će do utakmice doći. To je korektno i prema navijačima i prema Dalmaciji, kao i u konačnici prema čitavoj Hrvatskoj. Izbornik Dalić više je puta naglašavao što je želja i njegova i želja igrača, kao i čitavog HNS-a. Želimo da reprezentacija igra u Splitu zato ne želim ništa prejudicirati. Nakon što smo se odlučili za Poljud, odmah smo dobili stotine zahtjeva za ulaznicama i brojne čestitke. Svi mi u Savezu uistinu želimo na Poljud, žele to igrači, kao i tisuće navijača iz Splita i Dalmacije”, govori nam Kustić.

Naš Hajduk: ‘Maćehinsko ponašanje HNS-a’

U Savezu se čude što sad, kad je došlo do kontakta, sastanka, nakon što su obje strane napravile taj veliki korak naprijed samo pokazavši volju i želju za razgovorom i riješavanjem situacije, u situaciji kad je sve krenulo nabolje, razgovori su krenuli, pregovori idu, zadovoljne su obje strane, dolazi do kočenja dolaska hrvatske reprezentacije u Split, s razlozima i uvjetima nogometnog kluba Hajduka. Pogotovo kad i ostali klubovi koji su pokazali interes za domaćinstvom imaju svoje uvjete.

Vrijedi spomenuti kako su, nakon objave HNS-a da će se susret Hrvatska – Mađarska igrati u Splitu, kratkim priopćenjem oglasila i udruga Naš Hajduk. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Maćehinsko ponašanje HNS-a, izbjegavanje Splita i ignoriranje Dalmacije i Hajduka traje već dvadesetak godina. Nesumnjivo je da postoji veliko nezadovoljstvo time te da ispašta i reprezentacija.

Sve što tražimo je poštena i ravnopravna liga, micanje kriminalaca i korumpiranih nogometnih sudaca, uređen savez i čist nogomet. Ne vidimo tko može biti protiv toga i nevjerojatno je da nekoliko suvislih i konkretnih prijedloga u smjeru poštenja nitko nije ni razmotrio, a kamoli proveo.

Domoljublje Hajdukovih navijača nitko nema pravo dovoditi u pitanje i svakoga tko to čini smatramo pijunom kriminalnih struktura koje sustavno uništavaju hrvatski nogomet”, stoji u priopćenju.