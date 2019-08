ŽESTOKI UDAR NA MODRIĆA: Jedan od najutjecajnijih europskih medija baš je gadno popljuvao kapetana Vatrenih

Marca si je nakon ovog posljednjeg kiksa dala truda i izdvojila je nekoliko ključnih problema koje Real mora riješiti

Nije trebalo dugo, Real Madrid nastavio je gdje je stao prošle sezone i to već u drugom kolu španjolske Primere. Na svom su terenu dočekali Valladolid i odigrali tek 1:1. Benzema je nekako probio mrežu u sutonu utakmice u 82. minuti, ali onda je šest minuta kasnije uslijedilo poravnanje i šok od kojeg se Zidane i ekipa nisu uspjeli oporaviti.

E sada, španjolski mediji već su počeli zazivati smjenu Zinedinea Zidanea, što nije niti čudno jer otkako je došao proljetos nije napravio baš nikakav pomak niti se čini da će tako skoro. Dapače, Marca si je nakon ovog posljednjeg kiksa dala truda i izdvojila je nekoliko ključnih problema koje Real mora riješiti ako želi biti konkurentan i nešto osvojiti ove sezone.

Modrić je problem

Naglašavaju kako ne smije sav teret pasti na Benzemu. “Da, Benzema zabija, ali Luka Jović već sada ima status pričuve. Bale, James, Isco, Vinicius i Hazard moraju doprinijeti golovima kako bi ispunili rupu napravljenu odlaskom Cristiana Ronalda”, tvrde Španjolci.

Zatim istuču tromost, predvidljivost i nedostatak brzine u veznom redu, a to se posebno tiče Kroosa, Casemira i Modrića. “Njih su trojica sve gori iz sezone u sezonu i sada su jedva sjena one trojice koja su osvojila tri uzastopne Lige prvaka”, poprilično su oštri novinari Marce.

Zidane ne vjeruje novima

Potom nastavljaju još malo po veznom redu koji je kako kažu odlaskom Llorentea i Ceballosa izgubio dubinu. “Kako je Zidaneova želja o dovođenju Pogbe svakim danom sve nerealnija, može se reći da je vezni red Reala ove sezone lošiji nego prošle”, vele oni.

Problem im je i vratar Curtois. “Courtois nije Iker Casillas i njegova ekipa trenutno ima više razočaravajućih remija i poraza”, objašnjavaju kratko.

Madriđani su potrošili 300 milijuna eura na transfere igrača, ali Zidane ne vjeruje pridošlicama.

“Nakon što su poveli protiv Valladolida Zidane je svojim igračima naredio izbijanje lopte u protivničku polovicu. To dovoljno govori što misli o pojačanjima na koje je potrošeno više od nekoliko stotina milijuna eura”, kazali su.

Ima li rješenja?

Vjerovali ili ne, to još nije to. Naime, ističu i starost ekipe kao veliki problem. Protiv Valladolida su imali prosjek od 29 godina i to bez 33-godišnjeg Modrića koji odrađuje kaznu za crveni karton.

“Vinicius, Asensio, Ceballos, Alvaro Odriozola, Andriy Lunin, Rodrygo Goes, Take Kubo, Jesus Vallejo i Theo Hernandez su potpisani kako bi osvježili momčad, ali sastav se jedva razlikovao od ekipe iz 2014. Bez promjena, nije teško vidjeti zašto momčad iz sezone u sezonu pada”, piše Marca.

Međutim, zaključak je definitivno kruna ovog članka, baš onako pravi ‘realovski’. Marca smatra kako je jedno od najvećih rješenja za ovu momčad, pogađate, dolazak novog superstara, Neymara ili Pogbe. “Veliko ime je potrebno Realu da osvaja titule. Ime poput Neymara ili Paula Pogbe”, zaključili su.