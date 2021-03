ŽESTOKI SRAZ HAJDUKA I VARAŽDINA: Padali prekrasni pogoci, crveni kartoni, teške ozljede. Hit utakmice je tragikomičan autogol

Hajduk je do treće uzastopne prvenstvene pobjede stigao uz veliku dozu sreće kod oba pogotka

Nogometaši Hajduka u susretu su 24. kola Prve HNL kao domaćini svladali Varaždin sa 2-0 (2-0).

Hajduk je poveo u otvaranju utakmice golom Čoline (8), a na 2-0 nespretnim je autogolom u samoj završnici prvog poluvremena povisio Memija (45+5-ag).

Hajduk je do treće uzastopne prvenstvene pobjede stigao uz veliku dozu sreće kod oba pogotka. Do vodstva je stigao u 8. minuti kada je jedan gostujući igrač u želji da izbije loptu iz svog kaznenog prostora samo namjestio priliku za udarac Čolini sa 18-ak metara. Pokušaj Hajdukova braniča vjerojatno ne bi niti pogodio okvir gola, ali je na putu prema mreži lopta pogodila Ćelića u stopalo te skrenula iza leđa nemoćnog Horkaša. Pogodak je priznat nakon dugotrajnog pregleda snimke jer je prilikom Čolinina udarca Livaja bio u zaleđu pa je sudac Pajač morao procijeniti je li Hajdukov napadač svojim položajem zaklanjao pogled Horkašu ili ne.

Tragikomičan gol

Do povećanja prednosti Hajduk je stigao uz još veću dozu sreće. Jurić je dugom loptom tražio Livaju koji se nalazio u zaleđu, a to je dodavanje presjekao Memija koji je želio vratiti loptu svom vrataru. No, stoper gostiju nije vidio kako je Horkaš istrčao s vrata pa je lopta završila u mreži. Ponovno se gledala snimka kako bi se utvrdilo je li Livaja svojim položajem utjecao na igru i ponovno je procijenjeno kako nije.

U završnici susreta oba sastava su ostala bez jednog igrača. Zbog dva žuta kartona isključeni su Fossati kod Hajduka u 88. minuti te Djou kod Varaždina u prvoj minuti sudačke nadoknade.

S nova tri boda Hajduk je skočio na četvrto mjesto sa 32 boda, koliko ima i peta Rijeka, a oba su sastava odigrala po 22 utakmice, dok je Varaždin ostao osmi sa 22 boda, koliko ima i sedmi Slaven Belupo koji je ranije u subotu odigrao 0-0 s devetom Lokomotivom koja je sada na 20 bodova.

Na vrhu su Dinamo I Osijek sa po 51 bodom s tim da zagrebački sastav ima jedan susret manje odigran, dok je treća Gorica sa 46 bodova.

UŽIVO

STADION POLJUD, SPLIT, 24. KOLO PRVE HNL, 17:05

HAJDUK – ŠIBENIK 2:0

SASTAVI:

HAJDUK: Kalinić – Vušković, Simić, Mujakić – Todorović, Jurić, Fossati, Čolina – Kačaniklić, Livaja – Umut

VARAŽDIN: Horkaš – Pellumbi, Čelić, Memija, Stolnik, Urata – Postonjski, Senić – Herrera, Boban – Obregon

90′ + 6′ – Todorović je stradao u duelu s igračem Varaždina, nezgodno je pao na nogu, ali na kraju se pridigao.

91′ + 1′ – Djou nakon samo par minuta dobiva drugi žuti zbog starta na Atanasovu.

90′ – Igrat će se još šest minuta.

88′ – Drugi žuti karton za Fossatija, napravio je pregrub prekršaj uklizao je u noge igraču Varaždina i morat će na hlađenje.

86′ – Žuti karton za Djoua.

81′ – Livaja je projurio po desnoj strani i dosta iskosa opalio izravno po vratima u bliži kut, ali pogodio je vanjsku stranu.

80′ – Kakva šteta. Todorović je fino prodro u kazneni prostor, lijepo je kombinirao sa suigračem i na kraju primio loptu, okrenuo se i namjestio na lijevu nogu, ali lopta je otišla daleko iznad gola.

76′ – Urata je sada izbio u posljednji trenutak loptu iz kaznenog prostora ispred igrača Hajduka, da nije Zelenika bi vjerojratno morao čupati loptu iz mreže.

72′ – Što se same igre tiče, nema nikakvih posebnih napetosti, Varaždin pokušava nešto kroz kontru, ali sve im se zaustavljalo negdje na centru. Hajduk je pak malo spustio tempo.

69′ – Ulazi i Leon Benko umjesto Pellumbija. I Posavec umjesto Postonjskog.

67′ – Zelenika će ući umjesto Horkaša, neće moći vratar Varaždina nastaviti.

64′ – Horkaš se čini se ozlijedio, nakon ispucavanja je osjetio bol i zatražio pomoć. Pitanje je hoće li nastaviti, ušli su liječnici.

61′ – Jairo ulazi umjesto Kačniklića, a Atanasov umjesto Jurića.

58′ – Ha nešto moramo izdvojiti, iako nema previše akcije. Tkalčić je sada proigrao Herreru, a ovaj glavom šutira prema golu, no Kalinić brani.

54′ – Trudi se Varaždin sada početkom drugog dijela, ali Hajduk je jednostavno prejak.

50′ – Jurić je dobio žuti karton zbog grubog statra.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme. Senić je izašao kao i Memi, ušli su Tkalčić i Djou.

KRAJ PRVOG DIJELA…

45′ + 5′ – GOOOL! Autogol Memi je zabio tragikomičan pogodak. Glavom je išao vraćati Horkašu loptu, a ovaj je već izletio s vrata i branič ga je lobao.

45′ + 2′ – Livaja dobiva karton sada, izgubio je živce, zabio se u igrača Varaždina iako ovaj više nije imao loptu i još se svađa sa sucem i u nastavku je kažnjen i netko s Hajdukove klupe zbog pretjeranih reakcija.

45′ – Divljački prekršaj na Livaji, skočila je cijela klupa, Tramezzani je poludio, ali na kraju ništa, samo prekršaj.

43′ – Senić žuti karton zbog udaranja laktom u glavu Umuta.

40′ – Što sada brani Horkaš! Livaja je gromovito opalio s ruba kaznenog prostora, a baca se Horkaš i skida taj šut.

36′ – Čelić je sada ramenom u glavu pogodio Fossatija u duelu, a Talijan je pao i počeo se previjati, ali na kraju je bio tek prekršaj.

34′ – Horkaš sada skida dobar šut Kačaniklića s ruba kaznenog prostora. U nastavku akcije šutirao je jedan igrač Hajduka loptu izvana i izgledalo je da je pogodila nekog od igrača Varaždina u ruku, ali nakon pregleda VAR-a odluka je da ipak nije.

30′ – Teško je stradao igrač Varaždina Postonjski sada u jednom duelu i liječnička ekipa morala je ući na teren. Na kraju se pridigao, ali jako šepa, čini se da neće moći nastaviti.

28′ – Nema za sada nekih većih napetosti, uglavnom se vodi bitka na sredini terena, Hajduk igra dobar pressing i Varaždin nikako ne uspijeva održati posjed lopte, ali opet jalovi su napadi Splićana za sada.

19′ – Žestoko je Pellumbi uklizao Fossatiju odnio je Talijana i ovaj se previjao od boli, a Pajač nije dvojio i odmah mu je pokazao žuti karton.

16′ – Mora se priznati, u ovih nekoliko utakmica koliko je odigrao, Livaja je zaista igrač koji radi razliku za Hajduk. Svaka lopta koja dođe do njega predstavlja opasnost po protivnika. Vrlo dobro pojačanje za Hajduk.

11′ – Ali nastao je problem, sudac Pajač je nekoliko minuta pregledavao iznova snimku gola i došao mu je četvrti sudac pomoći i na koncu su odlučili da je gol.

8′ – GOOOOL! ČOLINA! Nakon nekoliko minuta probijanja Varaždinovih blokova, Livaja je po desnoj strani probio i zatim je dao u sredinu gdje se lopta odbija od Stolnika do Čoline koji s ruba kaznenog prostora gađa donji lijevi kut vratara i pogađa.

2′ – Prekršaj u opasnoj zoni, Boban je pao nakon starta Simića i Varaždin ima šansu za gol. No, ništa od toga, lopta je otišla malo pored stative.

1′ – Počela je utakmica, održana je minuta šutnje uoči starta utakmice za Cicu Kranjčara.

16:20 – Trener Paolo Tramezzani na Varaždin šalje gotovo sasvim novi sastav u odnosu na onaj koji je igrao protiv Rijeke. U odnosu na momčad koja je svladala Rijeku u gostima, u sastavu nema Dimitrova, Dolčeka, Nejašmića i Teklića, a igraju Vušković, Čolina, Jurić i Kačaniklić. No, kako god se pogleda, Varaždinu neće biti lako jer Hajduk je u dobroj formi i gladan je uspjeha.