Maguire poludio na Rashforda

U jučerašnjoj utakmici 27. kola Premiershipa između Crystal Palacea i Manchester Uniteda (0:0) došlo je do kačenja, iskrica između dva igrača gostujućeg Uniteda…

Rashforda se nalazio u ofsajdu u obećavajućoj prilici

Riječ je o kapetanu Harryju Maguireu i Marcusu Rashfordu. Naime, u jednom trenutku susreta Maguire je poludio na Rashforda jer se nalazio u ofsajdu u obećavajućoj prilici.

Iako je taj detalj promaknuo gledateljima u izravnom prijenosu, nije i engleskim novinarima. Daily Mail, SportsBible i ostali engleski mediji prenose riječi…

‘Što od mene želiš da napravim?!’

“Što od mene želiš da napravim?!”, pitao je Rashford nakon ljutite reakcije Maguirea, na što je ovaj odgovorio: “Je**no se vrati u dozvoljenu poziciju, eto što.”

Damn this is the first time I’ve seen rashford this angry https://t.co/NmBJIwQ7JO — . (@abz_grafts) March 3, 2021

Rashford je na to odbrusio kapetanu rekavši mu: “Je**no ušuti glupane!”.

SportsBible prenosi kako su navijači Manchester Uniteda uvjereni da je Marcus Rashford rekao kapetanu kluba Harryju Maguireu da “je*eno ušuti glupane”.

I told these man no one rates maguire 🤣🤣🤣that’s why we ain’t gonna win anything https://t.co/dKlkUPBYG3 — Xemnas 🇵🇰 (@H4rrisR4shid) March 3, 2021

Only thing us United fans are gonna be celebrating tonight is Rashford telling Maguire to “shut the fuck up you nobhead” 😭 — ً (@ASI17_) March 3, 2021

Daily Mail, pak, ističe kako je United remizirao treću uzastopnu utakmicu i propustio priliku da se odmakne od trećeplasiranog Leicestera i približi lideru lige Manchester Cityju uoči nedjeljnog derbija.

Letargični Crveni vragovi

Momčad Olea Gunnara Solskjaera pokazala je letargičan nastup na Selhurst Parku jer se njihovi pokušaji da postignu prvi gol u tri utakmice u svim natjecanjima nisu uspjeli ostvariti. I u takvoj jednoj situaciji, stresnoj, frustrirajućoj, došlo je do verbalnih trzavica.

“Posebno se to vidjelo tijekom drugog dijela, kad je kapetan Maguire pokazao svoju ljutnju prema Rashfordu”, pišu Englezi.

Zaostatak Man Uniteda nakon četvrtog remija u zadnjih pet utakmica za liderom sada iznosi 14 bodova.

A Maguire nije bio jedini igrač koji je kritizirao Rashforda. Osim njega to je napravio i stručni sukomentator uglednog britanskog Sky Sportsa Gary Neville.

“Bila je to zaista slaba izvedba, moramo biti jasni. A igra Marcusa Rashforda u drugom poluvremenu je bila užasna. Nije mogao kontrolirati loptu”, rekao je Neville.