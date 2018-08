ZENIT RAZVALIO DINAMO IZ MINSKA 8-1, LUDA UTAKMICA MLADOG VATRENOG: Trenčin priredio veliko iznenađenje

Trenčin priredio iznenađenje izbacivši Feyenoord.

Nogometaši Zenita nadoknadili su četiri gola zaostatka iz prve utakmice trećeg pretkola Europske lige pobijedivši nakon produžetaka Dinamo iz Minska 8-1. Uvjerljiva je bila i Sevilla koja je na gostovanju pobijedila Žalgiris 5-0, dok je Trenčin priredio iznenađenje izbacivši Feyenoord…

Zenit u 20 minuta zabio čak četiri gola

Zenit je u prvom susretu u Minsku neočekivano izgubio 0-4, no u uzvratu je nakon 90 minuta igre slavio istim rezultatom izborivši produžetak. Rusi su od 72. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Paredes koji je u 22. minuti zabio vodeći gol na utakmici. Na 2-0 je povisio Noboa u 66. minuti, a potom je Dzjuba u 75. i 79. minuti zabio još dva gola.

Kada je Yahaya u 99. minuti smanjio na 4-1 činilo se kako će bjeloruski sastav prirediti senzaciju. No, Zenit je u preostalih 20 minuta zabio čak četiri gola i izborio prolaz. Strijelci su bili Driussi (109), Dzjuba (115) i Mak (120-11m, 120+3).

Sevilla rutinski u Vilniusu

Sevilla je rutinski odradila gostovanje u Vilniusu pobijedivši Žalgiris 5-0 nakon što je u prvom susretu slavila 1-0. Sevilla je sve riješila u prvih sedam minuta postigavši dva gola, a do konca poluvremena postigla je još jedan pogodak. U nastavku susreta Andalužani su zabili još dva gola. Po dva gola su zabili Nolito (6, 83) i Pablo Sarabia (7, 44), a među strijelce se upisao i Guilherme Arana (80).

Bešiktaš se provukao u Linzu protiv LASK-a postigavši pogodak za prolaz u sudačkoj nadoknadi. Turski sastav je u prvom susretu slavio 1-0, no LASK je golovima Joaoa Victora (42) i Dominika Friesera (69) nadoknadio zaostatak. Kada se već činilo kako je LASK proći dalje, Negredo je u sudačkoj nadoknadi zabio za 2-1. Dvije minute kasnije španjolski napadač je isključen nakon što je zaradio drugi žuti karton. Hrvatski reprezentativac Domagoj Vida nije nastupio za Bešiktaš i utakmicu je pratio s klupe za pričuve.

Feyenoord nije uspio nadoknaditi poraz 0-4

Od Europe se iznenađujuće oprostio Feyenoord koji nije uspio nadoknaditi poraz 0-4 kod Trenčina. U uzvratnom susretu bilo je 1-1 i slovački sastav ide dalje. Domaćin je poveo u osmoj minuti golom Erica Botteghina, a no minutu kasnije izjednačio je hrvatski nogometaš Antonio Mance. Bivši napadač Istre i Pomorca u dvije utakmice zabio je Nizozemcima čak četiri gola i najzaslužniji je za slavlje Trenčina.

Ruski prvoligaš Ufa izborio je završnu rundu kvalifikacija na krilima hrvatskog nogometaša Ivana Paurevića. Ufa je na gostovanju u Luksemburgu odigrala 2-2 protiv Progres Niederkorna i tako obranila pobjedu 2-1 iz prve utakmice. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, no Paurević je oba puta izjednačio, a drugi gol je postigao u četvrtoj minuti sudačke nadoknade za prolaz u play-off rundu.

Paurević sakupio šest nastupa za hrvatsku U-19 i U-21 reprezentaciju

Progres je poveo u 2. minuti nakon autogola Pavela Alikina, no Paurević je izjednačio u 51. minuti. Mayron de Almeida je u 72. minuti izjednačio rezultat iz prve utakmice, ali je 27-godišnji hrvatski nogometaš u posljednjim trenucima susreta izjednačio na 2-2 i približio ruski sastav plasmanu u Europskoj ligi.

Paurević je rođen u Essenu, gdje je započeo karijeru u klubu Rot-Weiss. Potom je preselio u drugu momčad Borussija Dortmund, a od 2012. do 2014. je igrao za Fortunu iz Dusseldorfa. U Ufu je stigao 2014. godine, a dvije godine kasnije je preselio u Huddersfield Town. Međutim, nakon jedne neuspješne sezone na ‘Otoku’ vratio se u ufu.

Paurević je sakupio šest nastupa za hrvatsku U-19 i U-21 reprezentaciju.

Rezultati uzvratnih susreta trećeg pretkola Europske lige:

Kairat (Kaz) – Sigma Olomouc (Češ) 1-2 ( ukupno 4-1 za Sigmu)

Progres Niederkorn (Luk) – Ufa (Rus) 2-2 (ukupno 4-3 za Ufu)

AEK Larnaca (Cip) – Sturm Graz (Aut) 5-0 (ukupno 7-0 za AEK)

HJK Helsinki (Fin) – Olimpija (Slo) 1-4 (ukupno 7-1 za Olimpiju)

Kopenhagen (Dan) – CSKA Sofija (Bug) 2-1 (ukupno 4-2 za Kopenhagen)

Universitatea (Rum) – RB Leipzig (Njem) 1-1 (ukupno 4-2 za Leipzig)

CFR Cluj (Rum) – Alaškert (Arm) 5-0 (ukupno 7-0 za Cluj)

Molde (Nor) – Hibernian (Ško) 3-0 (ukupno 3-0 za Molde)

Zenit (Rus) – Dinamo Minsk (Blr) 8-1 prod. (ukupno 8-5 za Zenit)

Suduva (Lit) – Spartaks Jurmala (Lat) 0-0 (ukupno 1-0 za Sudovu)

Midtjylland (Dan) – The New Saints (Wal ) 3-1 (ukupno 5-1 za Midtjylland)

APOEL (Cip) – Hapoel Be’er Sheva (Izr) 3-1 (ukupno 5-3 za APOEL)

Kukesi (Alb) – Torpedo Kutaisi (Gru) 2-0 (ukupno 5-4 za Torpedo)

Žalgiris (Lit) – Sevilla (Špa) 0-5 (ukupno 6-0 za Sevillu)

Maccabi Tel Aviv (Izr) – Pjunik (Arm) 2-1 (ukupno 2-1 za Maccabi)

Luzern (Švi) – Olympiakos (Grč) 1-3 (ukupno 7-1 za Olympiakos)

Dinamo Brest (Blr) – Apollon (Cip) 1-0 (ukupno 4-1 za Apollon)

LASK (Aut) – Bešiktaš (Tur) 2-1 (ukupno 2-2 i Bešiktaš zbog gola u gostima ide dalje)

Zrinjski (Bih) – Ludogorec (Bug) 1-1 (ukupno 2-1 za Ludogorec)

F91 Dudelange (Luk) – Legia Varšava (Polj) 2-2 (ukupno 4-3 za F91)

Atalanta (Ita) – Hapoel Haifa (Izr) 2-0 (ukupno 6-1 za Atalantu)

Brondby (Dan) – Spartak Subotica (Srb) 2-1 (ukupno 4-1 za Brondby)

Basel (Švi) – Vitesse (Niz) 1-0 (ukupno 2-0 za Basel)

Lech Poznanj (Polj) – Genk (Bel) 1-2 (ukupno 4-1 za Genk)

Maribor (Slo) – Rangers (Ško) 0-0 (ukupno 3-1 za Rangers)

Steaua (Rum) – HAJDUK (HRV) 2-1 (ukupno 2-1 za Steauu)

Partizan (Srb) – Nordsjælland (Dan) 3-2 (ukupno 5-3 za Partizan)

Rapid Beč (Aut) – Slovan Bratislava (Slk) 4-0 (ukupno 5-2 za Rapid)

Feyenoord (Niz) – Trenčin (Slk) 1-1 (ukupno 5-1 za Trenčin)

Gent (Bel) – Jagiellonia Bialystok (Polj) 3-1 (ukupno 4-1 za Gent)

Bordeaux (Fra) – Mariupol (Ukr) 2-1 (ukupno 5-2 za Bordeaux)

Rosenborg (Nor) – Cork City (Irs) 3-0 (ukupno 5-0 za Rosenborg)

RIJEKA (HRV) – Sarpsborg 08 (Nor) 0-1 (ukupno 2-1 za Sarpsborg)