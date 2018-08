ŽELJKO KOPIĆ UOČI UZVRATA U SOFIJI NA KOJI HAJDUK IDE BEZ KAPETANA : ‘Jedini cilj je prolazak, ne bježimo od uloge favorita’

Usprkos brojnim ozljedama koje su pokosile Hajduk, trener Kopić i igrači ne bježe od uloge favorita

Hajduk sutra ide na teško gostovanje u Bugarsku gdje brani minimalnu pobjedu ostvarenu na Poljudu u prvom susretu, a majstore s mora posebno su pogodile ozljede zbog kojih su primorani u Bugarski ići bez kapetana i s trećim vratarem među vratnicama. Utakmicu je najavio trener Hajduka, Željko Kopić.

Idu sačuvati prednost

“Imamo 1:0, dolazimo maksimalno koncentrirani i ozbiljni. Svjesni smo da nas čeka zahtjevna utakmica i da će nas protivnik dovesti u nemirnu situaciju. Ali, vjerujem da ćemo biti pravi i na razini koja se od nas očekuje i da ćemo ostvariti cilj, prolazak dalje. Jedini cilj je prolazak. Ne bježimo od toga da smo favoriti,”prenosi Kopićeve riječi Slobodna Dalmacija.

Vježbanje jedanaesteraca

“Mi vam radimo stalno i na kornerima i na slobodnim udarcima i znamo i tko nam jedanaesterce izvodi!”

Ozljede vratara

“Naš vratar koji će braniti ima kvalitetu, proveo je s nama pripreme. Puno smo s njim razgovarali. Uradit ćemo sve i s psihološkog aspekta da bude pravi.”, rekao je Kopić.

Ostavili Tudora u Splitu

“Zbog ideje koju imam za ovu utakmicu odabrao sam kadar koji može odgovoriti zahtjevima.”

Lopez van forme, Nižić bolestan

“Nižić je imao povišenu temperaturu. Kad dođeš bez kapetana i nositelja kvalitete u zadnjoj liniji normalno da nas to remeti, ali poveli smo dovoljan broj igrača. Tko god da se pojavi u zadnjoj liniji vjerujem da će biti pravi.”, istaknuo je trener Hajduka.

Loš start u sezonu

– Da, bile su dobre utakmice na pripremama. Vidite, prva protiv Slavije znao sam da će biti zahtjevna, Slavija igra na mali broj golova. Imaju kvalitetne kontranapade. Došli smo do pobjede i to nam daje mogućnost prolaska. U Osijeku smo ušli dobro, a poslije… Ostavljamo sve to iza nas, analizirali smo sve. Cilj je prolaz.”, zaključio je Kopić.