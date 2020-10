ŽELITE NA UTAKMICU VATRENIH? EVO ŠTO VAS SVE ČEKA: Savez objavio cijene ulaznica i cijeli niz pravila za kupnju karata

Pravo na kupovinu imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta

Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je kako u srijedu u 10 sati počinje internetska prodaja ulaznica za utakmice Lige nacija protiv Švedske i Francuske, koje će se igrati na stadionu u Maksimiru 11., odnosno 14. listopada.

S obzirom da su istočna i južna tribina maksimirskog stadiona oštećene u potresu, u prodaji će biti samo ulaznice za zapadnu i sjevernu tribinu i to samo do 30 posto kapaciteta tih tribina.

Za tribinu zapad sredina dolje trebat će izdvojiti 250 kuna, za tribina zapad dolje 150 kuna, za tribinu zapad gore 100 kuna, a za tribinu sjever 60 kuna, a mogu se kupiti na HNS-ovu portalu za ulaznice.

Pravila za kupnju ulaznica

Iz HNS-a su naveli kako prodaja ulaznica uključuje e-ulaznice koje kupac treba preuzeti sa svojih korisničkih stranica i ispisati na svome pisaču, a pravo na kupovinu imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka.

“Zbog posebnih epidemioloških mjera na tribinama, jedna osoba može kupiti isključivo dvije ulaznice, ni manje, niti više. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugom navijaču za kojeg kupuje ulaznice pri čemu drugi navijač ne mora nužno biti državljanin Republike Hrvatske. Upozoravamo navijače da će pri ulasku na stadion redari provjeravati točnost osobnih podataka na ulaznicama te kako će navijačima koji pokušaju ući na stadion s ulaznicom na drugo ime ulaz biti onemogućen. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na ‘crnom tržištu’ s drugim podacima na ulaznici”, objavio je HNS.

Rok za kupnju ulaznica putem interneta je 11. listopada do 12 sati za utakmicu protiv Švedske, odnosno 14. listopada do 12 sati za utakmicu protiv Francuske ili do rasprodaje ulaznica.