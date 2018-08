ZEKIĆ ZA NET.HR O POVIJESNOM ULASKU OSIJEKA U SEZONU, BARIŠIĆU I DUELU PROTIV BJELICE: ‘Prvi put ćemo biti jedan nasuprot drugog’

Porazgovarali smo s Zoranom Zekićem, trenerom Osijeka, vodeće momčadi HNL-a nakon 3 odigrana kola

Ako se po jutru dan poznaje, onda će Osijek imati sezonu iz snova. “Bijelo-plavi” iz grada na Dravi imaju najbolju ulazak u prvenstvenu sezonu ikad u svojoj povijesti. U prvih 3 odigrana gola, Osječani su na maksimalnih 9 bodova i uz gol razliku 10-3 predvode ligašku karavanu.

Da, “osječka nogometna simfonija” za sad dobro zvuči, taktovi igre imaju ritma, dobro je to posložio trener Zoran Zekić, čovjek koji je svojim dolaskom na klupu Osijeka u rujnu 2015. godine, umjesto Dražena Beseka, gradu na Dravi vratio nogomet, a navijačima veselje, radost i ambiciju za nešto više od sredine ljestvice ili borbe za ostanak u ligi. Dobro, sezona je tek počela, ali svejedno, lijepo je gledati nogometaše Osijeka kako igraju. Da, sad kad razmišljamo i ovo pišemo, prava je šteta što Osječani nisu prošli Glasgow Rangers u 2. kolu kvalifikacija za Europsku ligu, tim više jer su u 180. minuta igre bili bolja momčad…

Ranije započeli s pripremama od drugih klubova

“Da, baš tako, sezona je tek počela. Mislim da smo europske utakmice odigrali dobro. Jednostavno, organizacija nije ‘klapala’, ali to sad izgleda malo bolje. Dosta smo efikasni, dosta šansi stvaramo. Malo smo ranije započeli s pripremama od drugih klubova, tako da smo uhvatili onaj pravi ritam. Sigurno da možemo biti bolji, da možemo biti čvršći, kompaktniji, opasniji”, kazao nam je Zoran Zekić.

Otišao je kapetan Osijeka Borna Barišić u Glasgow Rangers, naravno da takav igrač nedostaje momčadi, ali unatoč tome ovi momci koji igraju za sad rade dobar posao na travnjaku. Promijenila se praktički čitava zadnja linija…

Ostali bez praktički čitave zadnje linije

“Ma normalno da se osjeti. Mi smo veliki dio igre temeljili preko njega, od organizacije igre, od igre prema naprijed i tih njegovih prodora. Da, nedostaje nam, ali nekako smo već na tim pripremala predosjećali da će napustiti klub, pa smo mijenjali formaciju i počeli uigravati igrače. Nije samo on otišao, otišli su i Barać i Milović, svi standardni igrači iz te zadnje linije praktički su otišli. Tako da ima tu još stvari za uigravati. Za sad je to dobro, imamo nekih problema, ali tko ih nema. Možemo biti još ozbiljniji ako ostanemo normalni”, rekao nam je Zekić kojeg smo podsjetili na naš razgovor vođen u travnju ove godine, nakon iznenađujućeg poraza u Kranjčevićevoj od “davljenika” Rudeša (0-1), što ga je poprilično razočarao i naljutio…

“Više niti ne želim niti sjediti s igračima. Što ću s njima razgovarati?! Imaju do kraja prvenstva još mjesec dana, neka se pokažu tko je za ovaj klub, tko želi igrati u njemu, a tko ne?! Tko je spreman napredovati dalje, tko nije spreman… ?! Želim znati tko se želi dalje boriti za više ciljeve?! Ne želim nikakav komfor, nikakakav komoditet, nikakvo zadovoljavanje sa stvarima, malim ili velikim, iz dana u dan se mora raditi”, govorio je tad po tom pitanju Zekić, a što govori sad o istom?

‘Zadovoljan sam s nekim igračima, s nekima još nisam’

“Zadovoljan sam s nekim igračima, s nekima još nisam, ali početak je sezone. Imaju još vremena da se nametnu. Treba nam zaista ta širina, treba nam konkurencija, ozbiljnost prema radu. Neki su se zaista podigli u igri, ali mislim da oni mogu biti i bolji. Tu prvenstveno mislim na Harisa Hajradinovića, on je sigurno naš najmoderniji igrač, najbrži, samo mora biti još malo stabilniji, da ne spominjem sad dalje”.

Osijek se i pojačao. Stigao je mladi veznjak Roger Tamba M’Pinda (20) iz talijanskog velikana Juventusa u kojem je nastupao za momčad U-23 koja nastupa u Primaveri. Inače je Francuz iz Nyona, visok 187 centimetara. Prošlu sezonu odradio je na posudbi u austrijskom drugoligašu WSG Wattensu, u kojem je odigrao 21 utakmicu uz jedan postignuti pogodak i dvije asistencije za gol.

M’Pinda će u Osijeku biti na jednogodišnjoj posudbi, a Osijek će potom imati mogućnost otkupa njegova ugovora. Imao je M’Pinda i drugih ponuda iz Austrije i Belgije, a Juve ga je odlučio usmjeriti u Osijek…

Roger Tamba M’Pinda – igrač za budućnost

“To je igrač doveden za budućnost. Vidjet ćemo koliko će on moći konkurirati sad trenutno, igrao je nešto malo drugu austrijsku ligu, nešto malo Primaveru, dolazi iz velikog kluba ali mora se potvrditi na puno načina i mora se poklopiti puno stvari da bi on nama bio pojačanje. Kažem, vidjet ćemo za koji dan. Ima lijepe igračke karakteristike, dugi korak, agresivan je, zna igrati nogometa u svakom slučaju. Nadam se kako će se uklopiti što prije. Daleko je to još od ozbiljnog igrača, ali dobro”.

U petak Osijek u 4. kolu HNL-a gostuje u Maksimiru kod prvaka Dinama. Bit će to pravi test vrijednosti, mogućnosti, trenutne forme i znanja za igrače Zorana Zekića, pravi izazov…

“Normalno da je Dinamo izazov. Danas ćemo ih gledati, naravno da im želimo svu sreću protiv Astane da to prođu. Svi navijamo za njih, a onda u petak ćemo ih probati pobijediti. Modri su favorit, veliki, mislim da ove godine imaju, neću pretjerivati, 30 klasnih igrača. Moj kolega na Dinamovoj klupi Nenad Bjelica ima slatke brige, ali opet kažem, gledat ćemo ih danas protiv Astane, vidjet neke detalje koje nas zanimaju, a onda ćemo vidjeti u kakvom će sastavu izaći protiv nas. Sigurno da ćemo i mi njima biti dodatni motiv kao i oni nama, morat ćemo biti top u toj utakmici, vrhunski ako želimo nešto napraviti”, objašnjava trener Osijeka.

Trenerski duel dva rođena Osječanina na Maksimiru

U toj utakmici dogodit će se i zanimljiv trenerski duel dva rođena Osječanina. Bjelica protiv Zekića, Slavonac na Slavonca i to iz istog grada, stasali kao igrači upravo u Osijeku.

“Prvi put da ćemo biti jedan nasuprot drugog. Ali dobro, to je na kraju manje bitno što smo mi Osječani. Bitno da to bude prava utakmica, pravi derbi, da zaista pokažemo najbolje što možemo od sebe u ovom trenutku i to je to. Nemam baš puno reći nešto o tome u ovom trenutku”.

Borna Barišić upisao je odličan debi za Glasgow Rangers, već u 24. minuti svoje prve utakmice asistirao je za gol! Ubacio je nakon slobodnog udarca, a Connor Goldson je glavom pogodio za 2:0 protiv St. Mirrena. Bio je to i konačan rezultat, a Barišić je zamijenjen u 62. minuti. Nije loš početak…

‘Siguran sam da će se Borna dokazati u Rangersima’

“Vidio sam asistenciju. Dobro, bilo je i kod nas takvih pokušaja. Evo, sad je pogodio. Čovjek je otrčao u prazan prostor i zabio gol. Siguran sam da će se Borna tamo dokazati, doveli su ga s velikim respektom, bio je njihova velika želja. Na kraju krajeva, imao je i izdašnijih financijskih ponuda, ali jednostavno on je htio upravo u Rangers. Slažem se s njegovim izborom. Došao je u veliki klub, kod velikog nogometnog imena Stevena Gerrarda koji ima sve predispozicije i znanje postati dobar trener. Ma, to je sad neki drugi svijet za Bornu, igrati pred 50 000 ljudi je stvarno sjajan osjećaj, poseban, rekao bih”.

U našem posljednjem razgovoru s Bornom prije prošlog tjedna, zahvalio se svima u Osijeku, svojim sad već bivšim suigračima, treneru Zoranu Zekiću koji ga je doveo u Osijek skupa s klubom, Upravi, navijačima, ma svima na pruženom u ovih dvije godine. Dali su mu kapetansku traku na povjerenje, na što je Borna rekao kako se nada da im je on svojim igrama to i vratio…

“Je, vratio nam je. Hvala mu na tome, hvala mu i na tim riječima. Bit će, nadam se, još takvih odlazaka. Najbitnije je biti čovjek, radit pošteno i onda na kraju uvijek bude dobro”, zaključio je Zoran Zekić.