ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR O POTEZU KOJI JE IZAZVAO POLEMIKE: ‘Jedino skandalozno je to što se sad govori da nisam za fair-play’

Razgovarali smo s trenerom Osijeka Zoranom Zekićem o potezu svoga veznjaka Harisa Hajradinovića

Osijek je u prijateljskoj utakmici u Velikoj prije nekoliko dana pobijedio Mladost 3-0, a utakmicu je obilježio potez veznjaka gostiju Harisa Hajradinovića. On je kod rezultata 2-0 namjerno promašio penal.

Umjesto da puca u gol, veznjak Osijeka loptu je opalio pored gola, htio je pokazati kako je sudac pogriješio prilikom dosuđivanja kaznenog udarca za trenutno drugoplasiranu momčad HNL-a…

Ne odobrava taj potez

Fair-play potez kakvom se obično plješće nije zapljeskao trener Osijeka Zoran Zekić nego se naljutio na svog igrača. Nakon utakmice je za Glas Slavonije kazao:

“Ne odobravam takav potez. On nije sam smio donijeti takvu odluku, ali neću o tome javno razglabati. No, porazgovarat ću s njim o tim stvarima. Ako nije želio pucati, trebao je kazneni udarac prepustiti nekom drugom. Uostalom, kasnije su trebala biti dosuđena još dva kaznena udarca za nas, ali nisu. Nije na Hajradinoviću da sudi utakmice, nego da ih igra”, poručio je trener Osijeka.

Porazgovarali smo sa Zekićem sad kad su se emocije malo slegle…

‘Nije na nama da odlučujemo je li sudac ispravno ili neispravno dosudio penal’

“To je izazvalo sto drugih konotacija, samo je bilo riječi o tome da se takve stvari ne rade zbog dogovora. Malo je to sve problematično, znate. To je prijateljska utakmica, nije na nama da odlučujemo je li sudac ispravno ili neispravno dosudio penal. Na kraju krajeva, ima u hrvatskoj ligi i u svijetu penala koji su sumnjivi, pa se nigdje to ne radi. Razgovarao sam s njim, sve je to iza nas, nije to ništa strašno”, kazao nam je Zoran Zekić i nastavio:

“To je izazvalo polemiku u medijima iako nije trebalo. Jedino skandalozno u čitavoj ovoj priči je to što se sad govori da ja nisam za fair-play. Problem je i u tome što i taj sudac koji u prijateljskoj utakmici dođe i sudi možda bez naknade, mlad je možda, ne znam i ja što i onda ga popljuješ. Nama dva čista penala nije svirao u toj utakmici. Teška je to priča za objasniti, što god kažem, ne valja”.

Slijedi Rudeš

Osijek u subotu gostuje u Zagrebu protiv posljednjeplasirane momčadi prvenstva Rudeša. Bit će to utakmica 11. kola HNL-a u kojoj će Osječani tražiti novu pobjedu s kojom bi ostali na drugoj poziciji. Lokomotiva, naime, puše za vrat Zekiću i društvu s bodom manje. Osijek ima 20 bodova, lokosi 19…

“To što smo iza Dinama, to nas ne opterećuje. Nama je želja biti što bliže vrhu, da budemo što konkurentniji, da igramo što bolji nogomet, da razvijemo kojeg mladog igrača. Igramo s Rudešom jako opasnu utakmicu, utakmicu koja je moguća nagazna mina.

Iako je Rudeš na posljednjem mjestu, uvijek je takva situacija opasna. Moramo odigrati kako smo odigrali posljednje dvije utakmice protiv Intera i Hajduka na gostovanju, u kojima smo kombinirano napravili gol razliku 5-0. Želimo igrati dobar nogomet, želimo imati dobru protočnost, moramo biti što opasniji u završnici”, objašnjava Zekić i govori o situaciji s ozljedama uoči Rudeša…

Problemi s ozljedama, no straha nema

“Što se tiče stanja u momčadi, imamo problema s ozljedama. Nema Ezekiela Hentyja, Lope, Šorše, nemamo Gutija, Grgića… No dobro Bože moj, stavit ćemo neke mlađe igrače. Neka igraju dečki, neka se dokazuju, neka pokažu što znaju. Moraju i oni dobiti šansu, treniraju s nama, znaju sve zadatke, tako da vjerujem u njih”, zaključio je Zoran Zekić.