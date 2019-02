ZEKIĆ ZA NET.HR: ‘Nema tajni, jednostavno nije dobro, neki igrači ne daju sve od sebe. Možda je poraz dobro došao da se raščiste neke stvari’

Turbulentna situacija u Osijeku nakon poraza od Dinama

Ne sjećamo se kad je neki poraz tako odjeknuo u Gradskom vrtu kao što je to slučaj s jučerašnjim 3-0 porazom u Maksimiru od Dinama. Predsjednik kluba Ivan Meštrović reagirao je na spomenutu utakmicu priopćenjem u kojem je doslovno “rigao vatru”…

DINAMO – OSIJEK 3-0: Srpski napadač uništio goste, Modri s rezervama pregazili Osijek

“Razočaranje, izdaja, ljutnja, stid, bijes…. Sve je pomiješano. Točka prijeloma: E sada je dosta! Dosta s floskulama ‘nije problem izgubiti’. Problem je izgubiti. Nismo ovdje da bismo se natjecali, nego pobijedili.

‘Dosta je bilo!’

Izgubiti na način na koji smo mi izgubili u Maksimiru nije samo problem. To je alarm! Alarm da se ne samo ‘probude’ uljuljkani i ušuškani, jer to do sada nije imalo rezultata, već alarm da se odstrani maligno tkivo iz organizma zvanog NK Osijek. Dosta je bilo empatije prema nelojalnima. Dosta je bilo naglašene socijalne note prema ugroženima. Dosta je bilo toga da se pojedinci, pa makar bili i u većini, pokušaju motivirati samo ‘mrkvom’…

Ne želim, a vjerujte da si neću ni dopustiti, da ikada više gledam ovakav nogometni kolektiv. Sve mogu oprostiti, ali nelojalnost ne. Mogu i prihvatiti izdaju, ali izdajnike nikada. Od danas nitko nije amnestiran. Od danas se nikoga ne trpi jer je star, bolestan ili je imao “nesretno djetinjstvo”, samo je dio Meštrovićevog priopćenja kojeg u cjelosti možete pročitati – OVDJE.

Nazvali smo tvorca osječkog uspjeha, trenera prve momčadi Zorana Zekića da nam prokomentira utakmicu, kao i novonastale “potrese” u Gradskom vrtu…

“Da, Bjelica je izmjenio jedanaest igrača u odnosu na utakmicu protiv Viktorije iz Plzena. No, ako ćemo spomenuti da je Bjelica plaćen tri i pol milijuna eura, Komnen Andrić milijun, ta momčad bi se vjerojatno borila i za prvo mjesto u prvenstvu s A momčadi Dinama.

‘Bili smo beskrvni, svakakvi…’

Ali dobro, to je sad manje važno od ovog da smo bili beskrvni, svakakvi…”, govori nam Zoran Zekić, u čijem glasu smo primjetili pomalo i tugu zbog poraza i nastupa svojih igrača u tom dvoboju. Nije mu lako nakon poraza. Od kad je u rujnu 2015. preuzeo prvu momčad od Dražena Beseka, Zekić na klupi bijelo-plavih proživljava najteže trenutke…

“Teško smo svi podnijeli ovaj poraz od Dinama. Možda je i taj poraz dobro došao da se raščiste neke stvari, na bilo koji način. Nema se tu što tajiti, jednostavno nije dobra situacija poslije jeseni. Dosta je igrača otišlo, nismo ušli u pravi ritam. Da, ima igrača koji ne daju sve od sebe, a to se i pokazalo na terenu. Ali dobro, sve je to dio nogometa. Predsjednik želi povući sve poteze koje smatra da su dobri, nema tu ljutnje, samo posao”, objašnjava nam Zekić i nastavlja:

“Bože moj, ne može biti uvijek lijepo u nogometu. Ja sam to već njima objasnio, nikom ništa ne zamjeram. Znam što smo pripremali, kako smo razgovarali i izgledali, ali na kraju krajeva nema tu što amnestija igrača, napad na igrače, zna se tko stoji prvi u redu, zna se tko je najodgovorniji za to, to sam ja. Ja ne bježim od odgovornosti. Bilo ružno ili ne, nekad treba preuzeti uzde i u takvim situacijama, kao i određene korake koji su mučni ili manje mučni.

‘Ne mislim se s nikim prepucavati preko medija, otvoren sam za sve razgovore’

Ne znam što bi rekao o tome svemu, ja sam ovdje 4 godine, a ovo da sam kreator osječkog uspjeha, to nitko ne gleda ovdje na taj način. Apsolutno ne bježim od svoje odgovornosti niti u jednom smjeru, niti mislim da mi treba bilo tko biti zahvalan za nešto. Ne mislim se s nikim prepucavati preko medija, otvoren sam za sve razgovore, svakog dana 24 sata. Vidjet ćemo kako će se to na kraju i završiti”, kazao nam je Zekić i na naše pitanje je li razgovarao s Meštrovićem nakon poraza, rekao je:

“Zamjerio mi je neke stvari što je normalno, od odabira igrača, taktike, tako tih stvari… I ja sam sebi zamjerio neke stvari. Ne znam što bi mi zamjerio na osobnoj razini, u potpunosti sam predan klubu i tako će biti. Nikad protiv kluba niti njega neću kazati niti riječi, što god da bude, kako god da bude.

Nema tu nikakvih tajni niti zamjerki, predsjednik će odlučiti onako kako će odlučiti, kako misli da je najbolje za klub. Ja dok sam tu dat ću od sebe 200 % za ovaj klub. Moja stolica je upitna svakog dana, nije to ništa strašno, to su normalne stvari u ovom poslu. Kad si trener, onda je to tvoja sudbina. Nisam vlasnik kluba. Kad ljudi iz kluba odluče da to više nije tako, da moj posao nije dobar više za momčad, onda će to biti tako”.

Kao da su preko noći zaboravili na Zekićeve uspjehe

U Osijeku, ali ne vrijedi to samo za Osijek nego za cjelokupan hrvatski nogomet, kao da su preko noći zaboravili kakve je uspjehe i radost Zekić podario gradu i navijačima Osijeka nakon svog dolaska. NK Osijek postao je jedna od najboljih momčadi u HNL-u, ekipa spremna potući se i za sam vrh, kao i biti ozbiljan protvnik svakom u Europi. Koliko je samo igrača osobno promovirao u prvoj momčadi, nakon čega su zaradili unosne transfere, čime je klub financijski profitirao…

“Kad je dobro dobro je, kad nije, onda nije, to je tako. Ne živim od svojih dosadašnjih uspjeha, nitko mene ne pita zašto smo prodali igrača za 13 milijuna eura, nitko ne vidi nikakvu moju zaslugu. Apsolutno sam spreman na sve i ne bježim od nikakve odgovornosti. Jednostavno, u Zagrebu nije ispalo dobro iako sam imao drugačije namjere i planove”, zaključio je Zoran Zekić.