ZEKIĆ OTVORIO DUŠU: ‘Ništa nije valjalo, a kad se to dogodilo s Perom sam sam sebi rekao da to nema smisla, da su stvari krenule nizbrdo’

Bivši trener Osijeka Zoran Zekić objasnio vrijeme provedeno u Osijeku

Nije nam se javljao na pozive i poruke. Zoran Zekić inače nam se uvijek javlja, no nakon što je napustio klupu Osijeka nakon 3 i pol godine na njoj, ovog puta smo ostali zakinuti za njegov komentar. Njegovo ime jučer se u medijima počelo povezivati sa slovenskim Mariborom, no hrvatski trener u razgovoru za Slavonsku TV tvrdi da ništa ne zna o tome.

Tvorac osječkog uspjeha tako je završio jednu ipak lijepu nogometnu priču u gradu na Dravi. Klub je postao itekako konkurentan u HNL-u, sposoban boriti se za sam vrh, unatoč tome što je Dinamo ipak prejak za ostatak HNL društva.

Rušio jedan PSV, ‘potukao’ se s Rangersima

Zekić je sa svojim pulenovima rušio jedan PSV u Osijeku i Eindhovenu u trećem kolu kvalifikacija za skupine Europske lige ljeta Gospodnjeg 2017., hrabro se potukao s Glasgow Rangersima godinu dana nakon u drugom kolu pretkvalifikacija za isto natjecanje.

Prodavali su se igrači, punila se klupska blagajna, sve pod Zekićevim vođenjem prve momčadi NK Osijek. Bio je najdugovječniji trener Osijeka u povijesti.

“Nisu se slegle emocije, još uvijek se u meni svašta kovitla. Malo sam sretan, ponosan, tužan… Možda mi je ovo trebalo, bio je velik pritisak i ništa nije valjalo. Moralo je doći do ovoga. Mislim da sam neke stvari mogao i bolje, neke stvari si zamjeram. Sretan sam što sam u voljenom klubu proveo tri i pol godine, klubu u kojem sam načinio svoje prve korake. Blagoslovljen sam zbog toga, pa ću reći onu ‘pamtim samo sretne dane’. E sad, jesam li mogao nešto bolje, ja mislim da jesam. Neke stvari si zamjeram”, kazao je u uvodu razgovora za Slavonsku TV sad već bivši trener Osijeka Zoran Zekić.

Kritičan i prema upravi

Zekić je kritičan i prema upravi koja mu nije na vrijeme dovela igrače koji su mu bili potrebni. I nama je u razgovoru više puta spominjao kako je svaki odlazak igrača iz prve momčadi ozbiljan udarac, jer klub nema mogućnosti za dovođenje zvučnih pojačanja. Naglasak je u razgovoru na Harisa Hajradinovića i Roberta Mudražiju…

“Nije problem što su igrači odlazili, zbog toga svi radimo, klub je prihodovao jako lIjepe novce. Nisam ja taj koji određuje strategiju, očekivao sam da će neki igrači doći ranije. Nije se dogodilo, tu je došla moja nervoza koja je prenesena na igrače i zato smo igrali ovako kako jesmo. Izgubio sam vjerojatno malo povjerenja u sebe, igrači su po tom pitanju inteligentni i to osjete i misle da ja ne vjerujem u njih.”

Tvrdi da je sve krenulo nizbrdo nakon što se Petar Bočkaj zabio u trgovinu benzinske pumpe poslije koncerta Saše Matića. Bočkaj je bio jedan od najvažnijih igrača Zorana Zekića.

Slučaj Bočkaj bio je kap koji je prelio čašu

“Bilo je baš puno negative i ne možeš to zaustaviti. Kad se dogodilo to s Perom sam sam sebi rekao da to nema smisla, da neke stvari nisu slučajne i da je sve krenulo nizbrdo. Već sam onda razmišljao da sam postao veliki teret igračima. Kad igraš svaku utakmicu i očekuješ smjenu trenera ne možeš svoju izvedbu dovesti na onu razinu koju inače možeš. Klubu je potreban mir, bit ću najveći navijač svojih igrača i želim sreću našem treneru Dini Skenderu da krenu bolji rezultati, da se sve uklopi. Ima puno razloga za optimizam”, objašnjava Zekićž i dodaje:

“Da sam radio sve kako treba raditi, vjerojatno bih i dalje bio trener. Naravno da sam radio greške, pokušavao sam da igramo drugačije i protiv Dinama i protiv Istre. Mogu ja to sve pričati, ali prezentacija nije bila dobra.”

Jedan od problema u Osijeku, tvrdi Zekić, jesu i uspjesi kluba.

‘Naš veliki problem je što smo neke stvari napravili prebrzo’

“Vrlo kratko vrijeme je prošlo, naš veliki problem je što smo neke stvari napravili prebrzo. Od borbe za ostanak do Europe, očekivanja su narasla do neba i nismo bili spremni do kraja. Klub nije spreman u nekim detaljima za te stvari, postali smo taoci tog velikog uspjeha.”

Osijek je u HNL-u trenutačno treći, a u polufinalu kupa gostuju Dinamu. Igra se samo jedna utakmica. U Gradskom vrtu ima razloga za optimizam, to sigurno, no isto tako sigurno je da je klub ostao bez jednog od najboljih trenera u HNL-u, čovjeka koji zna svoj posao.