ŽDRIJEB U NYONU: Dinamu prijete velikani; S kim će Plavi igrati za četvrtfinale EL?

Ždrijeb parova osmine finala Europske lige održat će se u petak u sjedištu Europske nogometne federacije (UEFA) u Nyonu. Među 16 klubova koji su izborili osminu finala nalazi se i zagrebački Dinamo koji je rutinski, u 180 minuta s ukupnih 4:2 prošao Krasnodar, jednu od boljih momčadi Rusije.

The #UEL Round of 16 line-up is complete:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man United

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

🇪🇸 Granada

🇪🇸 Villarreal

🇮🇹 Roma

🇬🇷 Olympiacos

🇮🇹 Milan

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇺🇦 Dynamo Kyiv

🇺🇦 Shakhtar

🇳🇱 Ajax

🇳🇴 Molde

🇨🇭 Young Boys

🇨🇿 Slavia Prague

