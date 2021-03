ZDRAVKO MAMIĆ UVJERAVA DA SU MODRIĆ I LOVREN SUUČESNICI: ‘Novac je kod njih, potpisali su anekse. Ako sam ja kriv i oni su’

‘Ako mi moramo vratiti novac onda ga mora vratiti i Luka i Dejan, kao i Hrvatska država’

Vrhovni sud potvrdio je u ponedjeljak presudu osječkog Županijskog suda kojom je odbjegli čelnik GNK Dinamo Zdravko Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama. Mamić je drugoga dana odmah organizirao press konferenciju na kojoj je, između ostalog, govorio i o involviranosti Luke Modrića i Dejana Lovrena u njegov slučaj.

“Dolazimo do jučerašnjeg dana, do sramotne presude Vrhovnog i tih ljudi, oni će biti upisani u povijesti kao krvnici i zločinci, kao oni koji su osudili Stepinca i oni koji su mlatili nemilosrdno po tijelu našeg Isusa. Ovo je montirani proces, puno je bilo takvih u povijesti. Moja brat i ja i ostali nismo presuđeni ni za jednu kunu utaje poreza, državni proračun nije oštećen ni kune, to ne piše u presudi, iako je tužiteljstvo to u početku navodilo. Kaže se da sam ja iznio neovlašteno novac iz Dinama. Naravno da nisam ni preko goluba pismonoše ali on ne može tolike novce nositi. Preko poznatih ljudi sam iznio novac iz Dinama, Modrića i Lovrena, što mi se stavlja na teret”, kazao je Mamić.

Zatim je ustvrdio kako su Modrić i Lovren suučesnici.

“I Luka danas ima nekoliko milijuna eura na računu koje je podijelio sa mnom, po građanskim ugovorom, privatnim. Modrić i ja smo se sastali i potpisali sporazum o podijeli novca. Niti jedan igrač nikad u povijesti nije platio porez u Dinamu, jedini ikad je Dinamo na novac od Luke i Lovrena. Ako mi moramo vratiti novac onda ga mora vratiti i Luka i Dejan, kao i Hrvatska država. Oni su suučesnici, novac je kod njih, došli su na sud i rekli da jesmo potpisali smo ugovore, anekse, podigli smo novac u banci. Jel’ smo zajedno u tome? Pa ja ne znam kako to nitko nije primijetio, a samo smo mi krivi. Oni podižu protiv njih optužnicu za lažno svjedočenje, a onda drugo tijelo na njih vrši pritisak da su lažno svjedočili. Da bude gore i smješnije, njihovi odvjetnici traže da se njihovo suđenje prebaci iz Osijeka u Zagreb. I tada oni bivaju oslobođeni krivokletstva i sada imate da su oni govorili istinu a sudac ističe da su oni lažni svjedoci, a da su Barišić i ostali nevjerodostojni svjedoci. Pa jeste li vi ikad čuli za takvo što?! Protiv toga nema obrane, to ću kazati radi javnosti, Dinama, naše djece i potomstva”, rekao je Mamić.