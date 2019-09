ZDRAVKO MAMIĆ PODSJETIO TKO JE GAZDA U DINAMU PA PROGOVORIO O ODNOSU S PREDSJEDNICOM: Kleknuo sam i rekao: ‘Boginjo moja!’

Mamić tvrdi da još uvijek vuče konce u Dinamu te da se ništa nije promijenilo otkad je otišao u Međugorje

Nekadašnji gazda zagrebačkog Dinama i općenito hrvatskog nogometa Zdravko Mamić u bijegu je pred hrvatskim pravosuđem, no njegov se glas čuje i iz Međugorja.

Nakon što je donesena odluka da ga Bosna i Hercegovina kao svog državljanina ne mora izručiti Hrvatskoj, mamić se u intervjuu osvrnuo na stanje u Dinamu i hrvatskom nogometu, kao i na činjenicu da još uvijek ima utjecaj u najjačem i najbogatijem hrvatskom klubu.

‘Uvažava se ono što imam za reći’

Progovorio je i na prozivanje nekih sudaca za korupciju.

“Oni su debelo uvezani, oni štite jedan drugoga, prema tome do toga neće doći i ja ću sigurno, neću preko televizije govoriti što ću napraviti, nisam zagrebao niti jedan milimetar ispod površine”, rekao je Mamić za RTL.

“Ja sam u ulozi savjetnika i mogu reći da sam u svakodnevnoj komunikaciji s Upravom kluba i zaposlenicina da se jako uvažava ono što imam za reći. Ništa se nije promijenilo”, otkrio je Mamić.

‘Dao sam gas’

Zdravko Mamić progovorio je i o treneru Dinama Nenadu Bjelici koji je podigao Dinamo na veću razinu te ga odlično vodio u Europi.

“Takav trener kao on je falio. On je šlag na torti, ali i ja sam dao gas kao nikad dosad, sve sam predodredio rezultatu. Doveo sam Bjelicu, dao mu neviđene ovlasti u izboru suradnika i dovođenju igrača. On je daleko najplaćeniji u povijesti, ja bih rekao 10 puta više nego što je bio moj brat”, rekao je Mamić.

Poraz protiv Hajduka na Poljudu prije nekoliko dana dovodi ga, kaže, do “neslućenih boli”.

“Nije meni problem kad nas pobijedi Hajduk koji je bolji, ali ovaj Hajduk je nekoliko puta slabiji od Dinama. Hajduk je naš najveći sportski rival, da ne kažem prošlih godina i neprijatelj. Zbog djelovanja ljudi iz Hajduka i ja sam dobio pritvor, zatvor. Oni se stalno hrane na zločestoći i bezobraluku prema Dinamu, reprezentaciji, Savezu. Kad imate takve ljude, najbolje ih kontrolirate kad ih pobjeđujete”, kazao je Mamić.

Predsjednica boginja

Za kraj se dotakao i predsjedničkih kandidata. Njegova velika sklonost ka aktualnoj predsjednici nije tajna, ali nije imao ružne riječi ni za Miroslava Škoru.

“Svi moji članovi obitelji, svi na kojem imam utjecaj, kao i ja, dat će glas Kolindi Grabar-Kitarović jer je ona nešto najdivnije što je Hrvatska mogla dobiti. Miroslav Škoro je čovjek kojeg ja volim i poštujem, ali ja nisam prostitutka i nisam vrtirep. Ne razumijem zašto ljudi oko nje ne nađu način, kad se špekulira jesam li ja njoj teret ili nisam, da kažu decidirano ‘pokvarenjaci, zašto falsificirate’. Je li zlo ako je predsjednica pjevala ili plesala, ili je Mamić ispred predsjednice kleknuo, kada ona nije znala da je Mamić u predmetu nekom. Gdje je tu problem? Istina je jedina da sam ja bio simpatizer predsjednice, da sam bio pišljivi donator s 10.000 kuna. Njoj osobno bih dao sve što imam da bude ponovno predsjedica”, kazao je Mamić.

“Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pjevamo ili plešemo, a to je rijetko, možda jedanput ili dvaput smo plesali. I treći put, ja sam kleknuo i rekao – predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život. To samo džek može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja”, zaključio je Mamić u razgovoru za RTL.