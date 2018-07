ZDRAVKO MAMIĆ: Prijeti mi dio hrvatskog podzemlja, suspektne grupacije, paravojne i parapolicijske. Hrvatske službe znaju o kome se radi

‘O tome imam direktne informacije’, kaže Mamić uz tvrdnju da to znaju i hrvatske službe

Bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, savjetnik Dinama i neformalni vladar hrvatskog nogometa Zdravko Mamić je u Međugorju – gdje se sklonio dan prije no što će biti nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz maksimirskog kluba – dao intervju Jutarnjem listu.

U najavi objave za sutrašnje izdanje novina na web-stranicama tog medija objavljen je kraći dio razgovora s Mamićem koji kaže:

“Prijeti mi jedan dio hrvatskog podzemlja koji želi preuzeti nogomet i prijete mi suspektne grupacije, paravojne i parapolicijske, koje se pojavljuju u ovakvim situacijama i koje žele iskoristiti moju situaciju. Bilo da me žele reketariti, bilo da me pokušaju oteti i ucjenjivati moju obitelj za otkupnu cijenu ili bi me, u suradnji s dijelovima državnog represivnog aparata, rado vidjeli u pritvoru. O tome imam direktne informacije i o tome informacije imaju i hrvatske službe koje znaju o kome se točno radi, imenom i prezimenom.”

Reprezentativci ga ne pozdravljaju

Mamić je u istom razgovoru govorio i o izborniku Zlatku Daliću, osvojenom srebru Vatrenih na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali i svojoj ulozi u stvaranju reprezentacije. Kaže i da ga reprezentativci više niti ne pozdravljaju…

“Ja sam im bio baka, deda, doktor, psiholog, mama, tata, čistačica, sve sam bio. Sve što moraš raditi za malodobnu djecu koja nisu uz roditelje. Od pronalaska automobila, mijenjanja guma… bio sam im više od njihovih roditelja. Meni dnevno prilazi sto ljudi koji su ogorčeni jer nitko nije spomenuo moje ime”, pojadao se Mamić.