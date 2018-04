Mamiću su zbivanja oko njega zastrašujuća, a bude li kriv bez grižnje savjesti napravit će što i Praljak

Zdravko Mamić, neformalni vladar hrvatskog nogometa, a formalni savjetnik zagrebačkog Dinama, osvrnuo se u razgovoru za Globus na sudski proces koji se protiv njega vodi na Županijskom sudu u Osijeku po USKOK-ovoj optužnici.

Prema njoj je zajedno s bratom Zoranom, te Damirom Vrbanovićem i Milanom Pernarom oštetio GNK Dinamo za 115,8 milijuna kuna. Dodatno je državu oštetio za 12,2 milijuna. Ipak, uvjeren je Mamić, svi će procesi što se protiv njega vode biti zaustavljeni.

Inspirirao ga Praljak

“Nisam kriv. Meni su izmislili ta djela za koja mi sude. I još ta izmišljena djela žele dokazati nezakonitim radnjama. To je zastrašujuće. Ja nemam druge opcije nego boriti se na sudu. Ali, kad bih morao ići u zatvor, ja bih napravio isto što i general Praljak. Ja sam vjernik i katolik, i to je u mojoj vjeri nedopustivo. Ali kad sam vidio što je napravio on, bio sam inspiriran i ja bih bez ikakve grižnje savjesti to isto napravio. Nikad u životu ne bih ušao u hrvatski zatvor nevin”, veli Mamić.



Praljak je, nakon što je žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju potvrdilo njegovu prvostupanjsku kaznu od 20 godina zatvora u predmetu bosanskohercegovačkoj šestorici, popio otrov.

Ipak, uvjeren je Mamić u da to će procesi biti zaustavljeni:

“Milijardu posto siguran sam u to. Ti su procesi već davno morali biti prekinuti jer ih provodi i potpisuje neovlašteni tužitelj, neovlaštena osoba. Siguran sam da ću dobiti u svim procesima koji se protiv mene vode, ili u Osijeku, ili na Vrhovnom, ili na Ustavnom sudu, pa čak možda i na europskim sudovima u Strasbourgu ili Luksemburgu.”

Prokomentirao je Mamić, prenosi Jutarnji list napise, i odstupanje Dinka Cvitana s mjesta dužnosti glavnoga državnog odvjetnika. Smatra da bi to u njegovu procesu moglo ići njemu na ruku, ali podvlači:

Neće sudjelovati u privatizaciji Dinama

“Želim vjerovati da će s njegovim odlaskom situacija za mene postati bolja zato što je on osobno bio motiviran za moj progon. Ja to znam i za to imam dokaze, ali se, nažalost, njima ne mogu poslužiti. On je moju glavu obećao bivšoj Vladi. Ja sam politički procesuirana osoba.”

U privatizaciji Dinama, što smatra najboljim za klub, kaže, ne namjerava sudjelovati.

“Ne namjeravam jer, i da mi nije blokirana imovina, ja nemam ta sredstva. Ni ja ni cijela moja obitelj u ovom trenutku nemamo jednu lipu na raspolaganju. Najbolji plan B za Dinamo jest nastavak započete privatizacije i dolazak nekih novih vlasnika koji će voditi klub bez mene, bez opterećenja mojim prisustvom i mojim istragama”, zaključuje Mamić.