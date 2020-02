Trofejni talijanski stručnjak, koji je tri puta osvajao Ligu prvaka, dva puta s AC Milanom i jednom s Real Madridom, zna kako relaksirati igrače

Dolazak Carla Ancelottija na klupu Evertona pokazao se već sada odličnim potezom, s njim je klub s Goodison Parka osvojio 17 bodova u Premier ligi, i samo je Liverpool uspješniji od njih. Everton se maknuo iz opasne zone, te je je stigao na sedmo mjesto, blizu pozicija koje vode u Europu.

Everton je u sezonu krenuo s velikim ambicijama, budući da je u ljetnom prijelaznom roku puno potrošio na igračka pojačanja. No, izostali su očekivani rezultati i nakon nakon 17 kola Premier lige bili su na 16. mjestu, tri boda iznad zone ispadanja. Vodstvo je dalo otkaz portugalskom treneru Marcu Silvi, a klub je u tri utakmice vodio dotadašnji pomoćni trener Duncan Ferguson.

Totalno drugačiji od drugih

I dok je Marco Silva preferirao sustav 4-2-3-1, Ferguson je to odmah promijenio u 4-4-2, a to je sustav koji voli i Ancelotti. Trofejni talijanski nogometni stručnjak zadržao je Fergusona u svom stožeru te je odmah uveo nekoliko promjena. Dominic Calvert-Lewin i Brazilac Richarlison postali su standardni napadački dvojac, a bočni braniči dobili su zadatak da budu aktivniji u ofenzivi. Igra Evertona postala je okomitija i efikasnija.

Promijenio se i način treninga. Kod Marca Silve treninzi su dugo trajali, a kod Ancelottija oni su postali kraći, ali tempo treninga je intenzivniji. Također, Ancelotti je ukinuo strogi režim prehrane pod kojim su igrači u točno određeno vrijeme morali jesti. Ancelotti je uvijek, pa tako i u Evertonu, nastojao da se među igračima “razvije kemija i prijateljsko ozračje”. Igrači mogu slobodno otići u večernji provod, a jedini uvjet je da sljedeći dan na treningu budu na sto posto.

ZLATAN JE JEDNOM RIJEČJU RAZBIJESNIO NAVIJAČE INTERA: ‘Cigan! On nikad ništa nije osvojio!’

Radi na samopouzdanju igrača

Trofejni talijanski stručnjak, koji je tri puta osvajao Ligu prvaka, dva puta s AC Milanom i jednom s Real Madridom, zna kako relaksirati igrače. O tome govori Theo Walcott: “Uoči utakmice s Watfordom pozvao me na stranu i rekao ‘Theo, slobodno zabijaš golove, imaš moju dozvolu’. To me nasmijalo i opustilo. Tu utakmicu gubili smo 0:2 da bi na kraju slavili sa 3:2, a ja sam zabio pobjednički gol u sudačkoj nadoknadi. S njim možeš biti opušten i možeš slobodno razgovarati o bilo čemu. Takav je Ancelotti, smirujuće djeluje na atmosferu u svlačionici”.

Ancelotti je na klupi Evertona debitirao 26. prosinca, na “Boxing day”, pobjedom protiv Burnleyja. U osam prvenstvenih susreta pod njegovim vodstvom Everton je upisao pet pobjeda, dva remija i samo jedan poraz, od Manchester Cityja (1-2). Ipak, tek sada slijede pravi izazovi, pred klubom je “pakleni raspored” jer ih u sljedeća četiri kola čekaju utakmice protiv Arsenala, Manchester Uniteda, Chelseaja i Liverpoola.

No, Dominic Calvert-Lewin nije zabrinut: “Svi znamo što nam je cilj, igrati u Europi sljedeće sezone. Ancelotti nam je usadio samopouzdanje i to bi moglo biti odlučujuće”.