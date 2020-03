ZBOG NJEGA SE KOVAČ MORAO ISPRIČAVATI SVIMA, A SADA GA BAYERN IPAK UZIMA: Njegov dolazak ugrozit će Perišića

Bild tvrdi kako je direktor sporta u Bayernu, Hasan Salihamidžić već krenuo u akciju

Trebao je to prošlog ljeta biti jedan od najzvučnijih transfera i do sada najveći transfer Nike Kovača u trenerskoj karijeri. Ozljedama skloni njemački nogometaš iz redova Manchester Cityja, Leroy Sane, trebao je pojačati Bavarce i nije to bila tek puka transfer-spekulacija, već je posao doista bio na milimetar od realizaije.

A onda se Sane teško ozlijedio u kolovozu na utakmici Community Shielda i transfer je preko noći propao. Niko Kovač je tih dana također najavljivao ovaj transfer i tvrdio je kako će se on realizirati, a na kraju se morao posuti pepelom i javno se ispričavati zbog toga što je uvjeravao da će posao biti finaliziran.

Akcija Sane

Međutim, Bayern, bez obzira na to što Kovača više nema, i dalje želi dovesti Sanea i planira početi s pregovorima već u travnju. Naime, Sane je još uvijek bez agenta, zastupa ga obitelj, a od travnja ove godine trebao bi potpisati za LIAN Sports, agenciju koja zastupa brojne svjetske zvijezde uključujući i Vatrene, Josipa Brekala, Antu Rebića, Dominika Livakovića, Marka Roga, a to znači da će u svakom slučaju Bayernu biti puno lakše pregovarati.

Bild tvrdi kako je direktor sporta u Bayernu, Hasan Salihamidžić već krenuo u “akciju Sane” i bio na sastanku s agencijom te kako je Bayern Saneu spreman ponuditi petogodišnji ugovor. Problem će svakako biti odšteta jer Sane prema TM-u vrijedi visokih 100 milijuna eura, a navodno su se u priču umješali i Real i Barcelona.

Spomenimo samo, ako kojim slučajem Sane dođe u Bayern to znači da Ivan Perišić pada u potpunosti u drugi, ako ne i treći plan. Do sada je bio rezerva za Kingsleyja Comana, a ako dođe Sane, nastat će oveća gužva na lijevom krilu.