ZBOG NEZAPAMĆENOG INTERESA DINAMO OTVARA JOŠ JEDNU TRIBINU: U Zagrebu vlada prava ludnica; svi živi žele na utakmicu

Imat ćemo pun Maksimir! Interes navijača i dalje je iznimno velik pa je za utakmicu Dinamo – Young Boys upravo otvorena i tribina SJEVER GORE! 👏🏻🎉⚽️💙 ‼️ Pretprodaja 25.-27.8. Sjever dolje 30kn Sjever gore 30kn Zapad gore 40kn ‼️ Prodaja na dan utakmice 28.8. Sjever dolje 50kn Sjever gore 50kn Zapad gore 70kn 👌🏻👍🏻 Večeras do 21:45h traje prodaja godišnjih ulaznica za ČLANOVE kluba, u prodaji je još malo ulaznica 🤗 AJMOOOOOO! Idemo zajedno u Ligu prvaka! 🤗⚽️ 📸 Arhiva #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #ucl #football #croatia

