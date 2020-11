‘ZBOG HRVATSKE I KIŠOBRANA SAM ZAVRŠIO KOD PSIHOLOGA’: Slavni trener progovorio traumama nastalim nakon utakmice s Vatrenima

Mediji su ga kasnije žestoko prozvali pa čak mu se i izrugivali jer je tijekom meča, na kojem je pljuštala kiša, samo stajao s kišobranom

Trebalo mu je čak 13 godina da bi u javnosti progovorio o mentalnim traumama koje su ga zadesile nakon otkaza u reprezentaciji Engleske. Slavni trener Steve McLaren proživio je najgore dane u životu nakon što ga je Hrvatska pod vodstvom tadašnjeg izbornika Slavena Bilića razbila s 3:2 na Wembleyju.

McLaren je dobio otkaz dan nakon poraza na Wembelyju 2007. godine, koji je na koncu koštao Engleze plasmana na Euro 2008. godine. Engleskom strategu ta je utakmica i događaji koji su uslijedili nakon nje očito prouzročili veliku traumu.

Mediji su ga kasnije žestoko prozvali pa čak mu se i izrugivali jer je tijekom meča, na kojem je pljuštala kiša, samo stajao s kišobranom i gledao kako mu Bilić i ekipa rastavljaju zvjezdanu momčad. Bilić je za to vrijeme, bez kišobrana, samo s vunenom kapom, ludovao i strastveno vodio utakmicu. Zbog toga su mu engleski mediji nadjenuli pogdran nadimak “Wally with the Brolly” i taj se nadimak vrlo brzo uvriježio i McLaren je zapravo i dan danas poznat pod tim nadimkom.

“Spazio sam kišobran Engleskog nogometnog saveza na tlu, pa sam odlučio podržati savez, a sebe održati suhim. Mislio sam da će me napasti zbog kape, a na kraju su me napali zbog kišobrana”, rekao je McLaren za časopis FourFourTwo.

Tražio pomoć stručnjaka

Nakon te utakmice, McLaren kaže kako se bojao izaći iz kuće i kako je morao posjetiti psihologa.

“Sjećam se da sam nakon utakmice s Hrvatskom razgovarao sa psihologom i rekao mu da ne znam kako iz svega toga izaći čitav. Izbjegavao sam izaći ne samo iz kuće, nego iz spavaće sobe, nisam želio susretati ljude. Nije mi bilo ni do čega. Psiholog mi je rekao da se zatvorim u pećinu na tjedan ili 10 dana ili koliko god treba, da zapišem svoja iskustva, dobra i loša, da potom zatvorim bilježnicu, izađem među ljude i vratim se svome poslu”, rekao je McLaren.

“Mislim da se u ovom slučaju može govoriti o traumi, zato što se radi o takvoj vrsti incidenta. Da biste se oporavili od traume, jedini je izlaz prihvatiti da postoji problem i potražiti pomoć. Treba razgovarati, treba se otvoriti i biti iskren”, izjavio je McLaren.

Kasnije McLaren više nikada nije nosio kišobran na utakmicu.

“S Twenteom sam igrao protiv Heraclesa, koji nema natkrivene klupe na stadionu. U stručnom stožeru je bilo osam članova i svi su koristili kišobrane. Tim menadžer me pitao želim li i ja kišobran, a ja sam mu odgovorio: ‘Ne, stajat ću uz klupu kao pokisli štakor, ali više ne želim kišobran'”, zaključio je McLaren.