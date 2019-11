ZBOG ‘APOKALIPSE’ SE ODGAĐA UTAKMICA VATRENIH? Evo što će se sve dogoditi ako nevrijeme spriječi sraz Hrvatske i Slovačke

DHMZ je izdao čak tri alarma za Rijeku

Kako sada stvari stoje, svi koji će pohoditi na posljednji i odlučujuću utakmicu kvalifikacija za plasman na Euro 2020. godine između Hrvatske i Slovačke u subotu navečer na Rujevici, morat će se pripremiti za borbu s ružnim vremenom. Naime, za subotu navečer najavljeno je nevrijeme i to dosta jako, što znači da uključuje kišu, vjetar i hladnoću.

No, manji je problem kako će se navijači osjećati na riječkoj Rujevici, veći je problem mogu li igrači uopće igrati po takvom nevremenu i što bi se dogodilo u slučaju da suci odluče odgoditi utakmicu? Sličnu smo situaciju imali prije malo više od dvije godine kada je utakmica Hrvatske i Kosova na Maksimiru odgođena zbog potopa i jake kiše.

Kada bi se igralo?

Gotovo ista procedura bila bi i u ovom slučaju. Dakle, sudac, delegat i na koncu UEFA odlučili bi o novom terminu, a on bi bio prvi mogući slobodan, što znači već u nedjelju. Ista je situacija bila i s Kosovom, utakmica je samo odgođena za dan kasnije i srećom do tada se sanirao maksimirski travnjak pa se nekako odigrala utakmica. Međutim, prošli je put bilo podosta problema jer Vatreni nisu pojma imali da će se odgođena utakmica odigrati već sljedećeg dana pa su se nakon utakmice podosta opustili i kada ih je “stresla” informacija o novom terminu bilo je nešto malo negodovanja, ali Kosovo su nekako na kraju, na mišiće, dobili.

Žuti, narančasti i crveni alarm

Sada se ista pogreška neće dogoditi, ako dođe do odgode dakako. A nažalost, prognoza kaže baš da će padati jaka kiša i to kroz cijelo popodne i večer. DHMZ je izdao čak tri alarma za Rijeku. Žuti zbog vjetra, a to već može predstavljati dosta problema i bilo je slučajeva da su se utakmice odgađale zbog prejakog vjetra. Nadalje, oglašen je i narančasti alarm zbog mogućeg jakog nevremena, a kakva bi to bila prognoza da nemamo i crveni alarm. Zloglasni “red alert” na snazi je zbog, eto vraga, velike količine kiše koja će pasti na to područje.

Tko zna, možda sada u HNS-u žale što se utakmica nije prebacila u Zagreb, Osijek, Split ili gdjeveć jer kako prognostičari kažu, u Rijeci se sprema apokalipsa.