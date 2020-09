Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić više neće igrati za Bayern. Čelnici slavnog njemačkog kluba odlučili su ga vratiti u Inter s posudbe, objavljeno je na službenim stranicama kluba uz prigodne izjave.

“Ivan se ponašao profesionalno cijelu godinu, bio je važan član naše momčadi i igrao važnu ulogu u osvajanju naslova. Želimo mu sve najbolje”, rekao je Hasan Salihamidžić, sportski direktor Bayerna.

OFFICIAL: Bayern confirm that Ivan Perišić has left the club and returned to Inter Milan pic.twitter.com/y4gleifDe9

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2020