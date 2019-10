ZASTRAŠUJUĆE, A UJEDNO I TOLIKO MOĆNO: Sigurno niste primijetili novi Dinamov moto, a Bjelica vam ga je već par puta servirao

Činjenica je, Dinamo igra najbolji nogomet, usuđujemo se reći, u povijesti

Da, da… Dinamo postaje sve veći hit u Ligi prvaka, pa samim time i u Europi i sada to više nije fabrikacija, katkada preuzbuđenih, medija u Hrvatskoj, već opipljiva stvar o kojoj možemo pričati. Možda bi najbolje bilo da započnemo izjavom Dinamova trenera Nenada Bjelice jer ona doista najbolje ističe koliko se ovaj Dinamo razlikuje od recimo onog koji je godinama stvarao najdugovječniji strateg “modrih”, Zoran Mamić.

Kaže Bjelica nakon remija sa Šahtarom u trećem kolu Lige prvaka ovako… “Ostvarili smo dobar rezultat, a mogao je biti i bolji. No, mogao je biti i gori. Igrali smo protiv jako dobrog i neugodnog protivnika, koji ima puno brzih i nezgodnih igrača, neugodnih u igri jedan na jedan. Međutim, dobro smo se suprotstavili, dobro smo se vratili u utakmicu nakon primljenog gola, vodili smo 2:1 i imali još neke šanse u utakmici koje smo mogli iskoristiti. Bilo bi nam žao da je ovo bila zadnja utakmica i da nam je trebala omogućiti plasman dalje. Mi ostajemo drugi u grupi, čeka nas utakmica u Zagrebu pred našom publikom, a jednom pobjedom možemo napraviti veliki korak prema našem cilju”, tu ćemo nakratko stati i naglasiti kako je za razliku od onog “starog” Mamićevog Dinama, ovom novom Bjeličinom, cilj proći skupinu i igrati nokaut fazu Lige prvaka, ili jednako dobrom slučaju Europa ligu… Dok je prijašnji cilj uglavnom bio ne osramotiti se i ne biti kanta za napucavanje, te uglavnom ti ciljevi nisu bili niti ostvarni. Bjeličin je, s druge strane, ostvariv i nemamo razloga vjerovati da neće i biti.

Idemo dalje… Kazao je trener Dinama nakon Šahtara i ovo: “Danas smo igrali na jedan način u fazi obrane, a na drugi način u napadu. Tako smo htjeli iznenaditi protivnika. Mislim da smo kroz tu igru došli u dosta dobrih situacija u napadu, a u defanzivi smo bili dosta stabilni. Mislim da protivnik nije imao velikih šansi, osim ova dva gola koje je zabio. Možemo biti zadovoljni kako je sve funkcioniralo. Praktički je uvijek jedan dan za pripremu, pa je teško očekivati da će biti perfektno, ali bilo je na dobrom nivou”.

Čitanje između redaka

Ključno je u svemu ovom čitanje između redaka. Bjelica je ostao vrlo umjeren nakon Šahtara i zaista pozitivnog rezultata, koji bi se vjerojatno u prijašnjim erama slavio kao naslov prvaka, i zapravo, Bjelica je u svojim izjavama našao i mjesta za kritiku vlastite momčadi. I nije mu to prvi put. Nakon što je Dinamo, ma moramo to tako reći, zgazio Atalantu, Bjelica je bio sve, ali nije bio euforičan i štoviše, otkrio je istinski karakter svoje momčadi, koji je zapravo preslika njegova karaktera.

“Mi se nikad ne zadovoljavamo s malim, nikad nismo zadovoljni s bodom uvijek želimo pobjedu. Zato smo stalno puni samopouzdanja. Trenutačno smo na prvom mjestu pokazali smo da se možemo nositi s velikim momčadima kao što je Atalanta. Sedamdeset minuta smo bili perfektni, možemo se zaista nositio s svakime kad igramo kako se dogovorimo. Ali pred nama je još mnogo rada i truda. Zadnjih 16 mjeseci pokazujemo kvalitetu da se možemo nositi s svakim protivnikom, neka to ostali prihvate kako znaju. Može i Manchester City, protiv kojeg nećemo mijenjati svoju filozofiju igre. Ja sam kazao da ćemo na svakoj utakmici u skupini ići na pobjedu”, izjavio je nakon Atalante Nenad Bjelica.

Pobjeda ili smrt

Time je ujedno otkrio novu mantru Dinama, koju smo mi ovako nekako protumačili, a dvojimo da će se itko buniti jer zaista je zastrašujuća – pobjeda ili smrt!

Mislite da se zafrkavamo kada kažemo “pobjeda ili smrt”. Evo izjava Bjelice nakon utakmice s Manchester Cityjem, nije to rekao baš tim riječima, ali čitajte između redaka. “I u tim minimalnim situacijama u napadu mogli smo možda bolje odigrati, ali to je nogomet. Nemam što prigovoriti dečkima, borili su se kao lavovi. Ne bih si oprostio da nisam probao prije kraja riskirati. Imali smo tu zadnju dugu loptu na njihov šesnaesterac, možda smo mogli iznuditi faul. Nažalost, primili smo gol iz kontre”, kazao je to Bjelica nakon Cityja. Gotovo se čovjek naježi kada sažme sve ove izjave trenera “modrih”, momčadi koja je do jučer bila predmet sprdnje u Ligi prvaka i koja je skidala samo negativne rekorde po primljenim golovima i neosvajanju bodova.

Bjeličini ‘otpisani’

Dinamo se promijenio, drastično, a ovaj čovjek je ključ i krene li netko osporavati tu činjenjicu može se odmah prebaciti na neki drugi sport jer nogomet za njega nije. Bjelica je u svom mandatu iz temelja promijenio filozofiju i gotovo ni iz čega, jer prije njega Dinamo je zaista izgledao tragikomično, stvorio je djelotvoran sustav koji je konkurentan na najjačoj sceni, Ligi prvaka. I to sve u samo malo više od godinu dana. Ono što njegovim prethodnicima nije uspjelo s pjacama, kovačićima, modrićima, duduima, ćorlukama, brozovićima, haliovićima i inim zvjezdanim imenima, Bjelici je uspjelo s “otpisanima”.

Žao nam je što moramo tako reći, ali najslikovotije je… Ljudi dragi, do jučer su Mislav Oršić, Bruno Petković, Teophile-Catherine, Emir Dilaver, Dino Perić, Petar Stojanović, Arijan Ademi, bili marginalizirani igrači s vrlo nejasnom budućnosti. Oršić, koji je trenutno prema našem sudu najbolji pojedinac u Dinamu uz Olma, stigao je iz Koreje, Petković je stigao iz Bologne u kojoj je bio otpisan, Catherine je došao bez odštete nakon što je otpisan u St-Etienneu, Perić je bio ispomoć pristigla iz Lokomotive i nitko nije mogao niti sanjati da će dogurati do reprezentacije i biti ponajbolji hrvatski stoper, Dilaver se mučio po Poljskoj, Stojanovića su već svi proglasili vječnim talentom, a Ademiju su prognozirali drastičan pad nakon što je dvije godine bio u potpunosti izvan nogometa zbog suspenzije.

Pogledajte samo gdje su ti dečki danas, nakon samo godinu i nešto mjeseci s Bjelicom. Osim Teophilea, koji će realno teško upasti u reprezentaciju, svi su ostali dogurali do reprezentacija i brzo se profilirali u vrlo važne igrače, osim Oršića koji je i dalje na klupi kod Zlatka Dalića, ma da ni sami ne znamo zašto, jer je trenutno uz Petkovića u najboljoj formi od svih hrvatskih nogometaša. No, to je neka druga tema. Ademi je nositelj Makedonije, Stonanović vrlo važan kod Keka, a Dilavera silno žele u BiH, iako mu još nisu sredili putovnicu.

Što je napravio od Danija Olma to je priča za sebe. Dovoljno je reći da ga zbog Bjeličina ispravnog utiliziranja potražuje pola Europe i što je kapetan mlade Španjolske reprezentacije i samo čeka poziv u A vrstu. Zaista, to je dovoljno za reći.

Kameleonski Dinamo

U posljednjih godinu i par mjeseci Dinamo je stvorio ubojitu igru u tranziciji, razvio je vrlo efikasne i brze napadačke i obrambene mehanizme, razvio je izrazito djelotvoran pressing, aktivno koristi barem tri formacije, 4-1-4-1, 4-3-3 i 3-5-2, koje tu i tamo “tweaka” nekim vrlo zanimljivim idejama koje smo imali prilike vidjeti protiv Atalante i Šahtara kada je koristio čak i 3-4-1-2. Fascinira najviše kameleonska prilagodba protivnicima. Dinamo je za sada u Ligi prvaka odigrao gotovo ultranapadački protiv Atalante, ultradefenzivno protiv Cityja i na koncu umjereno, fluidno i tranzicijski protiv Šahtara. I ne, ništa tu nije bilo slučajno, da pogreške se događaju, kao kod drugog pogotka kada je jednim potezom ispala cijela obrana Dinama ili kod prvog gola kada se kroz srce zgusnute obrane odnekud probio Konopljanka i matirao pomalo šokiranog Livakovića. Međutim, Dinamo niti u jednom trenutku nije posrnuo i dozvolio pad koncntracije. Da su primili i pet golova vjerojatno Bjelica ne bi dozvolio gubitak motiva i promjenu karaktera.

Činjenica je, Dinamo igra najbolji nogomet, usuđujemo se reći, u povijesti, a povijest im je itekako bogata i plodona. Isto tako, nije nas strah zaključiti kako se “modri” zbog polivalentnosti čitavog kolektiva mogu bez problema suočiti s bilo kojim protivnikom u Ligi prvaka i zadati mu, ako ništa puno problema, kao Cityju na primjer. I što je važnije, da se nakon niti jedne utakmice neće dogoditi kontraefekt u kojem se igrači previše zanesu, postanu bahati i presamopouzdani, a opet kažemo, za sve to treba zahvaliti samo ovom čovjeku – Nenadu Bjelici.