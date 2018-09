ZAŠTO SVEN-GORAN ERIKSSON NIJE PREUZEO HAJDUK? ‘Htio je doći u Split pomoći, novac nije igrao ulogu. Nije mu jasna njihova odluka’

‘Njemu to nije jasno, nije mu jasna njihova odluka, to je sve što vam mogu reći’

Ugledni švedski nogometni stručnjak Sven-Göran Eriksson bio je ponuđen Hajduku za novog trenera. Iskusni 70-godišnjak, koji je u svojoj bogatoj trenerskoj karijeri osvajao Kup Uefa i Kup pobjednika kupova, 1990. godine s Benficom bio i u finalu Lige prvaka i pet godina vodio reprezentaciju Engleske, htio je doći na Poljud…

Čelnici Hajduka odlučili se za Vulića

Međutim, predsjednik kluba Jasmin Huljaj i čelnici Bijelih odlučili su se za klupsku legendu, 56-godišnjeg Zorana Vulića. Nema sumnje, Vulić zna znanje, kako bi se ono reklo. Zajedno sa svojim pomoćnicima Marijom Carevićem i Nenadom Pralijom ima kapaciteta izvući Hajduk iz rezultatske krize, oživiti momčad, prodrmat ju i vratiti putevima pobjeda u HNL-u. No, zanimalo nas je što se to dogodilo da Sven-Göran Eriksson, tako poznati i renomirani nogometni stručnjak, nije preuzeo vruću klubu splitskog kluba?

Nazvali smo njegovog agenta Miroslava Bičanića s kojim smo pričali prošlog tjedna uoči utakmice Portugala i Hrvatske u Faru o obostranoj zainteresiranosti za dolazak u Split. Bičanić je Hajduku osobno ponudio Sven-Görana Erikssona…

“To nije pitanje za mene, to je pitanje za Hajduk”, kazao nam je Miroslav Bičanić u uvodu razgovora i nastavio:

Razgovarali telefonskim putem

“Znači, razgovarali smo samo telefonskim putem s predsjednikom i s direktorom, a to zašto oni nisu uzeli njega nego Vulića, to samo oni znaju. Telefonski razgovor je bio upoznavanje s predmetom. Mogu reći sigurno da gospodin Sven-Göran Eriksson uopće ne bi bio skup, ako je netko na to pomislio. Iz razloga, što je on svoje novce zaradio u Kini, u Cityju… On je u Hajduk htio doći zaista pomoći, svoje znanje i iskustvo koje ima nekako upregnuti u oporavak Hajduka jer on Split poznaje još sa sportskih Igara mladih i zaista je zavolio grad od tog vremena. On poznaje Hrvatsku i Hajduk. Tako da bi vam drage volje kazao zašto nije došao u Hajduk. Drage volje bi vam rekao zbog toga i toga, ali stvarno ne znam”.

Upitali smo Bičanića kolika je Sven-Göranu Erikssonu bila cijena u pregovorima s Hajdukom?

‘Nemam osjećaj prevarenosti ili izigranosti’

“Jednako kao i Vuliću. Gospodin Eriksson je meni kazao da sigurno neće predstavljati cijenu veću od ostalih kandidata. Znate, nakon 15 godina bavljenja ovim poslom nemam neki osjećaj prevarenosti ili izigranosti. To je jednostavno tako. Kupac ima pravo razmisliti koga želi angažirati, da li je to igrač ili trener. Njihovo je pravo da se odluče za ono što je u tom trenutku za njih najbolje. Vrijeme će pokazati je li to bio dobar potez ili ne. Pokušavam se baviti dosta profesionalno ovim poslom, ne želim nikoga učiti pameti. Onoga tko me posluša gledam da dobro prođe i to je moj dio posla”.

Bičanić nam je otkrio kako se osjećao Sven-Göran Eriksson kad je saznao da ipak neće zasjeti na klupu splitske momčad…

Brozović spreman za Španjolce

“Njemu to nije jasno, nije mu jasna njihova odluka, to je sve što vam mogu reći, Ali eto, čovjek ide dalje i živi svoj život dalje”.

Bičanić je agent i hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića…

“On je dobro, očekuje današnji nastup u Ligi nacija protiv Španjolske. Nadamo se kako ćemo na početku ovog novog reprezentativnog natjecanja napraviti dobar rezultat. Očekujemo njega u prvih 11. Vidjet ćemo večeras kako će biti”, zaključio je Miroslav Bičanić.