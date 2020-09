ZAŠTO SE MESSI PREKO NOĆI PREDOMISLIO? Barcelona ima lukav plan da zadrži Argentinca. Je li moguće da će zbog ovoga ostati

Pitanje je zapravo kako je moguće da je Argentinac preko noći potpuno promijenio mišljenje

“Nakon toliko neslaganja i sukoba, želim konačno stati na kraj svemu tome, hoću da se takve stvari više ne ponavljaju. Svi navijači Barcelone moraju se ujediniti i znati da najbolje tek dolazi. Još više strasti i entuzijazma je jedini način da dosegnemo sve naše ciljeve koji su uvijek najviši mogući, uvijek ujedinjeni i veslajući u istom smjeru”, rekao je to argentinski nogometaš, Lionel Messi, i još uvijek najbolji igrač svijeta, katalonskom Sportu.

“Priznajem svoje greške, ali ako su i bile, to je samo za bolju i jaču Barcelonu. Želim svima poslati poruku da ako ih je zasmetalo što sam rekao ili učinio, da je to bilo samo za boljitak kluba, ne za osobni interes”, naglasio je još Messi.

Nagla promjena mišljenja

Navijači su. dakako, oduševljeni Messijevom naglom promjenom mišljenja, ali pitanje je zapravo kako je moguće da je Argentinac preko noći potpuno promijenio mišljenje. Do jučer je vrlo ružno kritizirao klub, kako zbog odnosa prema njemu, tako i zbog odnosa prema njegovim suigračima i prijateljima i bio je vrlo decidiran u namjeri da što prije ode iz kluba.

Iako se stvarni razlog ne zna, možda je Messi zamoljen da malo ugasi požar koji je nastao proteklih tjedana, možda je to sve PR kampanja, a možda bi ova informacija koju donosi ugledna španjolska Marca, mogla s time imati veze. Naime, najtiražniji španjolski sportski dnevnik tvrdi kako je Barcelona vrlo blizu dovršetka čak triju velikih transfera, odnosno da će pojačati sve linije u kojima je trenutno kritična situacija.

Stižu tri velika pojačanja

Prvo, navode da će se do konca prijelaznog roka Barceloni pridružiti desni bek Ajaxa, mladi i talentirani Sergino Dest te da će ga dobiti relativno jefitno za nekih 20 milijuna eura plus bonusi. Mladi Amerikanac trebao bi biti zamjena za Nelsona Semeda koji je prešao u Wolvese, a kako je nogometno odgojen u Nizozemskoj, vjeruju Španjolci da će se trener Ronald Koeman s njim dobro slagati.

Drugo, tvrde kako će Barcelona vjerojatno nekako smekšati predsjednika Lyona Jean Michela Aulasa da im prepusti svog napadača Memphisa Depaya za 25 milijuna eura, a možda čak i manje. Depay na zimu ulazi u posljednjih pola godine ugovora i tada ima pravo pregovarat s kim želi i otići bez odštete. Lyonu je sada zadnja prilika da nešto na Depayu zaradi, a nažalost neće za njega dobiti punu cijenu od 44 milijuna eura koliko vrijedi već eventualno pola od te cifre upravo zbog situacije s istekom ugovora.

Dolazak Depaya, koji je u izvrsnoj formi, riješio bi gomilu problema Kataloncima koji trenutno, nakon odlaska Luisa Suareza, nemaju pravu špicu. Koeman koristi ili Antoinea Griezmanna, koji nije klasičan centarfor ili Messija kao “lažnu devetku” što opet nije baš pozicija koje Argentincu sasvim odgovara. No, predsjednik Lyona vrlo je tvrd pregovarač i kako tvrdi Marca, rekao je predstavnicima Barcelone da ponudu moraju poslati do ovog petka.

Povratak Garcije

I na koncu treće, navode kako je bi Barcelona mogla krenuti i po Erica Garciju, bivšeg igrača njihove La Masije, koji trenutno igra u Manchester Cityju. O povratku Garcije piše se već mjesecima, a sada se priča ponovo zakotrljala jer je Manchester City doveo Rubena Diasa, jednog od najtalentiranijih mladih stopera u Europi i teško da će se Garcia naigrati sada kada se dobro zagužvalo na pozicijama središnjih braniča.

Garcia također ne bi trebao biti preskup jer mu, kao i Depayju ugovor istječe sljedećeg ljeta i City, ako želi zaraditi, mora Erica pustiti sada. Garcia trenutno vrijedi 16 milijuna eura što znači da Barcelona neće previše platiti njegovu odštetu.

Sve u svemu, dobra su to pojačanja za Barcelonu, mladi su to igrači koji se još mogu razvijati i moguće je čak da je to razlog što se Messi preko noći predomislio jer kvalitetna mlada pojačanja su bila nešto na čemu je Argentinac mjesecima inzistirao.