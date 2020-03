ZAŠTO REAL ODJEDNOM IGRA TAKO LOŠE? Zidane nakon debakla objasnio o čemu se radi pa rigao vatru – ‘Ovo je sramota’!

Kapetan Sergio Ramos također je kritizirao igru

Nogometaši madridskog Reala propustili su vratiti se na vrh ljestvice španjolskog prvenstva, oni su na gostovanju kod Betisa u Sevilli u susretu 27. kola izgubili sa 1-2 (1-1) i tako ostali dva boda iza vodeće Barcelone. Do završnice prvog poluvremena niti jedna momčad nije stvorila ni priliku za pogodak, a onda je prvo Betis poveo golom Sidneija (40) da bi Real poravnao iz kaznenog udarca kojega je realizirao Benzema (45+3-11m) nakon prekršaja na Marcelu.

U drugom poluvremenu Joaquin je propustio veliku priliku za Betis u 55. minuti, on je zaobišao i vratara Courtoisa, no potom je uputio preslab udarac prema golu pa je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić izbio loptu s gol-linije. No, ono što nije realizirao Joaquin jest Tello koji je u 82. minuti izbio sam pred gostujućeg vratara i zatim rutinirano pogodio donji lijevi kut.

Zidanovo objašnjenje

Nakon utakmice Zinedine Zidane je rigao vatru… “Odigrali smo lošu utakmicu, od početka do kraja. Ovo je sramota, jer imali smo šansu odigrati dobru utakmicu, a nismo to napravili. Zapravo, nismo igrali uopće. Nemam nikakvog objašnjenja za ovo. Ja sam trener i kad stvari ne idu dobro ili kad igrači ne odrade ono što smo dogovorili, ja sam odgovoran”, govorio je Zidane nakon utakmice.

Proglasio je ujedno ovu utakmicu najgorom ove sezone.

“Ovo je bila naša najgora utakmica sezone. Obrambeno, napadački, po uloženoj energiji, nismo ni dovoljno trčali, nismo imali pokretljivost da bi protivniku uopće stvorili probleme. Najviše me ljuti to što nismo znali što bi s loptom”, zaključio je Zidane.

Negativne reakcije igrača

Kapetan Sergio Ramos također je kritizirao igru. “Rezultat je pošten. Moramo biti kritički nastrojeni prema svojim igrama. Nismo baš ni imali sreće. Nismo ušli u euforiju nakon pobjede protiv Barcelone, nećemo ni sada potonuti nakon ovog poraza. Još je ostalo puno utakmica za odigrati, ali ako želimo biti prvaci ne smijemo propuštati ovakve prilike. Moramo reagirati na ovaj poraz i vratiti se jači. Betis je igrao svoju igru, mi nismo i to je to”, zaključio je Ramos.

Casemiro je govorio slično. “Ako želimo osvojiti ligu, moramo igrati dobro u svakoj utakmici, a danas to nikako nije bio slučaj. Kad je protivnik bolji, što je Betis svakako bio, treba mu čestitati. Mi moramo nastavili raditi kako bismo došli na potrebnu razinu, nismo igrali kao protiv Barcelone i to je problem. Ovaj poraz mogao bi nas koštati titule”, komentirao je Brazilac.

Betis je sada 12. sa 33 boda, dok je Real ostao na 56, a Barcelona nakon subotnje 1-0 (0-0) pobjede protiv Real Sociedada ima 58. Modrić je igrao za Real do 79. minute.